Мнение «аналитика»: О гаснущей украинской мечте… Пора прощаться?

До 2014 года большая Мечта типичного украинца была проста и незатейлива. «Зараз ми увійдемо в ЄС і запануємо». С неким подтекстом — а русские лопнут от зависти. К ней #Украина сильно продвинулась при «пророссийском» президенте Викторе Януковиче, но случился облом. То есть Майдан.

«Зеку» таки гетьнули, с восточным соседом рассорились окончательно — и Мечту пришлось изменить.

Дальше — больше. #Украина шла к Мечте, отринув ею же подписанные Минские соглашения, а пришла к большой беде. Но это не изменило позицию украинцев, а лишь видоизменило её. «Зараз ми переможемо, увійдемо в ЄС і #НАТО, прагнемо репарації — і тоді вже точно запануємо».

Ну, ОК. Не знаю, как там с «перемогою», но #ЕС выставил 20 тыс. пунктов, по которым #Украина должна будет «соответствовать», НАТО увязало украинское членство с прекращением военного конфликта, а насчёт «репараций»…

Лучше послушать не политиков, но практиков.

«Каждая украинская семья должна потратить 3-4 тыс. долл. на энергетическое оборудование: сейчас это единственная возможность не остаться без света», — заявил директор ассоциации “Энергоэффективные города Украины” Святослав Павлюк. По его словам, в каждом доме должна быть техника, которая накапливает энергию, например, с солнечных батарей либо при пиках производства, когда цена за киловатт ниже. И Святослав Павлюк считает, что это «общеевропейская тенденция».

Ну а что… Хотели — получите.

Ладно, это мнение всего лишь «менеджера» из одной лоббистской организации. Но вот другое, более компетентное.

«Дефицит электроэнергии сохранится до 2026 года», — говорится в меморандуме, который #Украина подписала с МВФ. Там не балаболы, а серьёзные пацаны, между прочим. Которые #деньги дают. Уже только поэтому его имеет смысл прочитать.

И там на двух языках указано одно. Рост энерготарифов для жителей энергоизбыточной Украины, где только за счёт АЭС можно жить, не бедствуя, неизбежен. «Повышение тарифов для населения в среднем на 60 % с 1 июня должно стимулировать изменения в структуре потребления и обеспечить необходимые доходы энергетическим компаниям, за счёт которых будет финансироваться восстановление энергосистемы», — говорится в документе.

Упс!

А как же «репарации»? Как же «#Россия заплатит за всё»?

Выходит, это простым украинцам опять придётся платить за вот это вот всё?

Но когда было в украинской истории, что за мрии элит не платили сполна простые громадяне?

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