 

«Кто хочет мира, выберет Трампа» — Weltwoche о надеждах на прагматичного Трампа и конец американской гегемонии

01.07.2024, 2:17, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Дебаты Трампа и Байдена убедили Роджера Кёппеля, что только бывший американский президент с его нестандартным подходом к политике может закончить украинский конфликт. Кандидатов от других политических сил он не видит. Шеф-редактор Die Weltwoche признаёт, что его надежды на Трампа могут оказаться «принятием желаемого за действительное», но всё же верит, что при Трампе США откажутся от «гегемонистской имперской идеологии» и вернутся к скромной политике национальных интересов.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Если сравнить (первый срок Трампа. — ИноТВ) со всеми проблемами, со всеми конфликтами, которые мы имеем сегодня, то моё ощущение… Трудно, конечно, подтвердить что-то подобное, находясь за океаном, но у меня такое впечатление, что Дональду Трампу и здесь также удалось набрать очки. В том числе и за своё дисциплинированное выступление.

Помогла и драматургия — хорошая модерация двух коллег из CNN. Тем не менее, они также время от времени выступали в качестве «команды по уходу» за Джо Байденом. Иногда, когда он не знал, что делать, они милостиво предлагали ему, так сказать, переход. Но это было жестокое зрелище. Глядя на этого старика, дряхлого человека, я спрашивал себя, почему его жена, Джилл Байден, позволяет такое выставление на показ своего мужа? Это же не в интересах семьи Байденов…

Это, конечно, (моя, Роджера Кёппеля. — ИноТВ) спекуляция, но кто хочет мира, выберет прагматика Трампа. Я действительно верю, что в той запутанной, ненормальной ситуации, которая у нас сложилась, особенно с Россией, с Китаем, с другими странами, но прежде всего с Россией, что кто, как не Дональд Трамп, сможет снова, так сказать, разрубить этот гордиев узел своим нетрадиционным способом.

Из мейнстрима, из, так сказать, устоявшихся направлений политики я не вижу ни одного кандидата, кто пришёл бы мне на ум, и который мог бы добиться такого освобождающего удара.

И было бы желательно, чтобы Соединённые Штаты под руководством Дональда Трампа отошли от этой гегемонистской империалистической политики. America First* в лучшем смысле этого слова — не претензия на мировое господство, а как возврат к национальной Realpolitik**. Прочь от глобальной идеологической политики и гегемонистской имперской идеологии.

«Все должны танцевать под дудку американцев», — мировая ценностная война ценностей против злых русских, против злых китайцев. Возврат к скромности, возвращение к национальной роли Соединённых Штатов, то что я тут обрисовываю — это было бы своего рода принятие желаемого за действительное, но посмотрим, в каком направлении пойдёт развитие.

Дата публикации 29 июня 2024 года.

* America First — в переводе с английского «Америка превыше всего», лозунг президентской компании Дональда Трампа (прим. ИноТВ).

** Realpolitik — в переводе с немецкого «реальная политика», вид государственного политического курса, сущность которого — отказ от использования любой идеологии в качестве основы. Такая политика исходит прежде всего из практических соображений, а не идеологических или моральных. (прим. ИноТВ).


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