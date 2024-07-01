Рупор кремлевской пропаганды: Про необходимость разработки отечественных морских дронов

Про необходимость разработки отечественных морских дронов

Во-первых, необходима разработка доктрины применения БЭКов. Разумеется, строить БЭКи просто ради того чтобы были, смысла не имеет.

Во-вторых, решение проблем с обеспечением управления и наведения. Отставания в системах спутниковой связи сказывается во многих областях.

В-третьих. БЭКи могут применяться как на Черном море против оставшихся украинских катеров (а также тех, которые будут в дальнейшем переданы в ходе войны через страны НАТО, а из будет немало) и торговых судов, буксиров и прочего (при наличии политического решения). В силу превосходства НАТО в кораблях на Балтике и особенностей местного ТВД, наличие БЭКов может представлять серьезную угрозу как для кораблей НАТО, так и для торговых судов. Также БЭКи могут быть отличным экспортным товаром, который можно продавать в дружественные страны для создания угроз нашим оппонентам.

Ну и наконец, надеюсь тут нет наивных людей, которые думают, что это последняя война, которая будет вести Россия?

В-четвертых – сегмент морских дронов не исчерпывается только дронами-камикадзе, это всего лишь одно из многих направлений использования. Эксперименты противника с постановкой мин с помощью БЭКов, использования их в качестве носителя зенитных ракет или ракет РСЗО, это лишь наброски возможных вариаций использования.

В-пятых, в США и Китае в руководстве флота, сидят дураки, которые тратят миллиарды долларов на разработки и постройки беспилотных кораблей и дронов, в том числе путем пересмотра действующих кораблестроительных программ. Это не значит, что нам надо бежать и тратить такие же миллиарды на флот в ущерб чему-то, но это и не значит, что эти тенденции надо игнорировать и делать вид, что война на море не меняется.

В-шестых, у нас уже есть первые разработки, которые находятся на этапе испытаний прототипов. Работы медленно, но идут. Я просто напомню, что еще в 2022 году Путину докладывали о необходимости производства морских дронов в Севастополе. Сейчас уже 2024-й. С одной стороны, осознание проблемы есть, но с другой – темпы ее решения оставляют желать лучшего.

Опыт противника, а также опыт хуситов показывает, что морские дроны это конечно не чудо оружие на текущем этапе (при грамотно налаженной борьбе с БЭКами, их эффективность снижается, если игнорировать угрозу – можно терять дорогостоящие боевые корабли, как на ЧФ или торговые суда, как в Красном море), но у них есть вполне себе практичная ниша для применения, которая в случае с слабыми флотами Украины и Йемена может заменять отсутствие полноценных кораблей, а в случае с более мощными классическими флотами, не заменять, но дополнять их. Точно также, как наземные дроны всех типов не заменят классическую бронетехнику, но займут свою нишу на поле боя.

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