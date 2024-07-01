Мнение «аналитика»: О предчувствии гражданской войны в бывшей империи… Всё настолько плохо?

Тревожно-то как!

Знаете, одно дело, когда слова о «гражданской войне» произносят отставные военные патриотических взглядов. И совсем другое, когда они внезапно начинают звучать с самых высот политического Олимпа. Практически из уст первого лица. Да ещё в таком контексте…

Не то, что вот, мол, мы не позволим «раскачивать лодку» и привести огромную страну к порогу гражданской войны. А так вот прямо, что страна уже практически на пороге той самой гражданской войны — «вставайте, люди русские!».

В смысле — французские. Именно французские люди «должны» встать плечом к плечу, чтобы «защитить демократию» президента Эмманюэля Макрона. Который их к этому и призвал, по сути, после первых итогов внеочередных выборов.

Там сенсации ожидаемо не произошло. По предварительным подсчётам, возглавляемое Марин Ле Пен ультраправое «Национальное объединение» лидирует в первом туре, набрав примерно треть голосов (33-34%). Второе место занимает созданное после роспуска Национальной ассамблеи объединение «Нового народного фронта» (28,5%), а партия самого Макрона «Возрождение» замыкает тройку лидеров с 20,3% (по другим подсчетам — с 22%) голосов.

По наиболее пессимистическим для действующего французского президента прогнозам, «Национальное объединение» получит от 260 до 310 мест в Национальной ассамблее. То есть потенциально партия бывшей «подруги Путина» может получить большинство в парламенте (289 депутатов). «Новый народный фронт» может получить от 115 до 145 мест, а партия Эмманюэля Макрона — от 90 до 125, вместо имевшихся у неё доселе 245-ти.

Примерно подобный расклад и предсказывали эксперты накануне досрочных выборов, которые глава Пятой республики объявил после того, как его партия с треском проиграла на выборах в Европарламент. То есть, президент пошёл ва-банк в расчёте на свою харизму, но избиратели на этот раз не повелись. Всё в общем, закономерно и демократично.

И Марин Ле Пен, лидер «Народного объединения», уже объявила о своей победе. И заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов». «Французы продемонстрировали свою готовность перевернуть страницу семи лет презрительной и разъедающей силы», — добавила политик отметив «знак доверия, который делает честь и обязывает нас». Она также призвала во втором туре отдать голоса за свою партию, чтобы её президент Джордан Барделла стал премьер-министром. «Нам нужно абсолютное большинство голосов», — подчеркнула Марин Ле Пен. Ну а сам её фронтмен уже заявил, что «намерен быть премьер-министром всего французского народа…, премьер-министром повседневной жизни, который поставит покупательную способность и безопасность в свои приоритеты».

Видя такое дело, Эмманюэль Макрон и заговорил о «гражданской войне», а также громко призвал «явных демократов и республиканцев» объединиться во втором туре парламентских выборов против «Национального объединения». Иначе, мол, в опасности будут и Отечество, и сама демократия.

Ведь демократия в демократическом обществе — это #власть кого надо, а не тех, за кого проголосовал избиратель, верно?

Ну а гражданская война-то в бывшей империи будет?

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