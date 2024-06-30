Мнение: Цены на Ладу Искру, китайцы теснят Теслу и приключения обочечника-дроновода

1. О новинке отечественного автопрома, модели Лада Искра от АвтоВАЗа, впервые представленной в этом месяце на ПМЭФ в Петербурге. Читатели пишут:



Недавно сравнил цену на новую Ладу Искру с ценой аналогичных машин. Искра строится на международной платформе, права на которую по договору остались у АвтоВАЗа. И, соответственно, у неё есть двоюродные братья. Для сравнения я взял румынскую Дачию, Румыния всё-таки не самая богатая страна Евросоюза, и по покупательной способности ближе к нам. Судя по информации на сайте, цены начинаются от 14150 евро (ссылка).

Цену Искры мы ещё не знаем. Было заявление, что выходи она сейчас, её цена могла быть около миллиона. Но к моменту выхода она будет дороже, возможно, от 1,2 млн. Что чуть больше по стоимости. Разумеется, много запчастей пришлось импортозамещать, и машины не эквивалентны. Но в целом, плюс-минус, можно считать одинаковыми.

Лично мне кажется, что в 2024 словом «искра» уместнее было бы назвать электромобиль. Да, если занудничать, в бензиновых моторах тоже искр хватает. Но тем не менее.

2. Если у АвтоВАЗа перспективы стабильные, то вот у флагмана американского автопрома, компании Тесла Илона Маска, дела идут печально. Китайские конкуренты теснят Теслу на мировом рынке, обещания по созданию полностью автономного автопилота не выполнены, ключевые сотрудники компании массово увольняются (ссылка):



В прошлом году китайская компания BYD опередила Tesla по количеству проданных автомобилей с электродвигателем — 3 миллиона против 1,84 миллиона. Хотя если не учитывать гибриды, то Tesla все еще впереди конкурента на 240 тысяч, но и этот разрыв сокращался.

Другие китайские компании (Li Auto, Zeekr, Xpeng, Aion) показали рост выпуска на десятки и даже сотни процентов. То есть перед американским производителем неиллюзорно встала угроза падения продаж.

Только за первые недели 2024 года Tesla потеряла 94 миллиарда рыночной капитализации (минус 12 процентов), что стало худшим стартом года для компании. В дальнейшем снижение стоимости с начала года превысило 40 процентов. В марте Tesla вылетела из десятки самых дорогих компаний США, а Маск потерял статус богатейшего человека планеты. Одновременно Tesla перестала считаться самым дорогим автобрендом, уступив престижный статус немецкому Mercedes-Benz. <…>

«Tesla не смогла исполнить обещания по полностью автономному вождению и искусственному интеллекту, которые уже заложены в оценку. Быть просто еще одним производителем автомобилей — это не то, что нужно для капитализации в 750 миллиардов долларов», – Ивана Делевска, директор по инвестициям Spear Invest. <…>

Решать проблему обвала акций Маск взялся по знакомому сценарию. Публикацию плохой отчетности он сопроводил обещанием скорого выпуска роботакси — управляемого автомобиля, который может двигаться без вмешательства водителя. <…>

Но даже если роботакси создадут, для старта продаж в США нужно будет добиться разрешения регуляторов, отношения с которыми складываются все хуже и хуже. В конце апреля стало известно, что Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала новое расследование после сообщений о 20 авариях с участием автомобилей с установленным обновлением программного обеспечения Tesla. <…>

В первую очередь тревожиться за будущее Tesla заставляет ситуация с кадрами, а точнее — массовые увольнения. Причем компанию покидают не только рядовые сотрудники, но и ключевые руководители. В середине апреля о своем уходе после 18 лет работы объявил старший вице-президент Tesla по силовым агрегатам и энергетике Дрю Баглино, регулярно выступавший с Маском на публичных мероприятиях. Тогда же производителя покинул вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса Рохан Патель — он связал это решение с большими изменениями в компании, хоть и не уточнил с какими. За восемь месяцев до них из Tesla уволился финансовый директор Закари Киркхорн, посвятивший компании восемь лет и, по данным источников The Wall Street Journal, даже рассматривавшийся в качестве преемника Маска.

Позднее ушли в отставку глава направления разработки новых моделей Дэниэл Хо (десять лет работы), директор по кадрам Элли Аребало и глава подразделения Supercharger Ребекка Тинуччи. Вместе с последней это подразделение в нынешнем виде фактически перестало существовать — работы лишились почти все его сотрудники, около 500 человек.

3. Мужчина, застрявший в многокилометровой пробке на американском хайвее, нашёл выход из ситуации (ссылка). Он запустил дрон, провёл разведку местности с воздуха, съехал на обочину, добрался до найденной сверху дыры в ограждении и выехал через свободную боковую дорогу.

Примеру «киберобочечника» последовали многие другие водители, как говорится на видео. Пожалуй теперь среди автовладельцев появится немало желающих стать дроноводами. Стоит дрон (по сравнению с автомобилем) недорого, а времени в подобных ситуациях может сэкономить немало.

Впрочем, я не уверен, что в России это легально. Законов по дронам принимают так много, что я в какой-то момент перестал за ними следить.