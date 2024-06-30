Названы опасные продукты для завтрака

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30.06.2024, 20:17, Разное
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Некоторые привычные блюда на завтрак могут обернуться проблемами со здоровьем и лишним весом, предупреждает врач Гродненской университетской клиники Елена Полубок. Она назвала продукты, которые лучше исключить из утреннего рациона или употреблять умеренно.

На голодный желудок не рекомендуется пить кофе из-за высокой кислотности, это может спровоцировать гастрит. С осторожностью следует есть бананы и копчености, которые долго перевариваются и могут вызвать спазмы или тяжесть в желудке.

Под запрет попадают и сырые овощи с высоким содержанием кислоты (томаты, перец, лук, чеснок), они раздражают слизистую желудка. Цитрусовые и сладости также нежелательно употреблять натощак, поскольку для их переваривания в организме недостаточно инсулина.

«Хлопья и каши быстрого приготовления – настоящий бич для здоровья, – комментирует Елена Полубок для издания «Вечерний Гродно». – Они содержат быстрые углеводы, вызывающие резкий скачок сахара в крови и чувство голода. Кроме того, в таких кашах часто много консервантов и подсластителей».

Вместо вредных продуктов врач рекомендует обратить внимание на сбалансированные и полезные блюда для завтрака, которые обеспечат организм необходимыми питательными веществами и энергией: греческий йогурт, авокадо-тост с яйцом, яичница с авокадо и шпинатом.


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