 

Иван Шарков посоветовал, как очистить память смартфона

30.06.2024, 20:16, Разное
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Ведущим менеджером продукта RuStore Иваном Шарковым перечислены причины нехватки свободного места на смартфоне. Эксперт назвал основными причинами: хранение фото и видео высокого разрешения, а также файлы, передаваемые через мессенджеры.

Шарков рекомендует для экономии памяти менять разрешение медиафайлов. Так же для очистки данных удалять неиспользуемые фотографии, видео, скриншоты. Для экономии памяти на телефоне специалист предлагает применять облачные хранилища, которые также позволяют удалять файлы с телефона, но при этом иметь доступ к ним с разных устройств.

Еще одной причиной накопления ненужных данных эксперт назвал не отключенную функцию автозагрузки файлов в мессенджерах. Шарков советует периодически очищать кеш приложений или вовсе отключить через настройки эту функцию.

Также эксперт обратил внимание на кеш в браузерах, который тоже занимает место. Для его очистки Шарков порекомендовал очистить историю за всё время и установить автоматическую очистку кеша на определённое время. А для экономии времени использовать приложения-клиннеры, которые быстро найдут ненужные файлы и очистят память.


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