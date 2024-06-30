 

В Нижнем Тагиле прошли народные гуляния по случаю освобождения Джулиана Ассанжа

30.06.2024, 19:33, Разное
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На площади Ленина в центре Нижнего Тагила состоялось многотысячное шествие по случаю освобождения австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.

Участники митинга стихийно собрались сразу после того, как весть долетела до города и вышла на передовицах вечерних газет. В ходе самих гуляний, участники скандировали лозунги в поддержку Ассанжа, водили праздничный хоровод, пели песни. В кульминации мероприятия участники массово подняли тост за здоровье журналиста.

– 5 лет держать человека в тюрьме по надуманным обвинениям – верх произвола и абсолютно недопустимо, – считает 46-летний сварщик 2 разряда Григорий Петров.

– Каждый раз, когда мы брали зи шиворот очередного западного шпиона, их политики сразу начинали кричать о притесняемой свободе слова и политических репрессиях в России. Однако в отличие от США, у нас можно свободно говорить о преступлениях американских войск и никто не боится уголовного преследования за разоблачение коррупции западных элит, – отметил пенсионер Василий Пёрышкин.

– С товарищами на заводе мы часто организовывали летучки, в которых обсуждали заседания суда над Ассанжем, его физическое состояние, несколько раз даже пытались отправить ему передачу. Он мужик ровный, наш, – говорит фрезеровщик клюкальной фабрики Виктор Дробышев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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