Врач Денисенко назвала редкие признаки обезвоживания

Врач-диетолог Людмила Денисенко пояснила о необычных симптомах обезвоживания организма. Понять, что организму не хватает воды, можно не только по сухости во рту или покраснению глаз, но и по неожиданным признакам.

Денисенко отмечает, что обезвоживание может провоцировать тягу к сладкому. Из-за нехватки воды замедляется или прекращается выработка гликогена – источника энергии, вырабатываемого клетками печени. Организм пытается получить сахар из продуктов и требует сладкого.

Еще один редкий признак обезвоживания – сильный голод в жару. Центры голода и жажды в мозге находятся рядом, и иногда организм может путать сигналы. Требуя воды, он усиливает чувство голода.

Нехватка воды может также стать причиной перепадов настроения, повышенной раздражительности, агрессии или, наоборот, пониженного эмоционального тонуса. Психоэмоциональная нестабильность при обезвоживании – это реакция организма на учащенное сердцебиение из-за сгущения крови из-за нехватки жидкости.

У человека, пьющего мало воды, усиливается запах пота или ухудшается запах изо рта – несмотря на соблюдение правил гигиены.

Еще один признак обезвоживания – чувство усталости, проблемы с концентрацией и “туман” в голове. По словам Денисенко, такое состояние является признаком серьезного обезвоживания, которое может привести к опасным для организма последствиям.