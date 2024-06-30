 

Врач Денисенко назвала редкие признаки обезвоживания

30.06.2024, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-диетолог Людмила Денисенко пояснила о необычных симптомах обезвоживания организма. Понять, что организму не хватает воды, можно не только по сухости во рту или покраснению глаз, но и по неожиданным признакам.

Денисенко отмечает, что обезвоживание может провоцировать тягу к сладкому. Из-за нехватки воды замедляется или прекращается выработка гликогена – источника энергии, вырабатываемого клетками печени. Организм пытается получить сахар из продуктов и требует сладкого.

Еще один редкий признак обезвоживания – сильный голод в жару. Центры голода и жажды в мозге находятся рядом, и иногда организм может путать сигналы. Требуя воды, он усиливает чувство голода.

Нехватка воды может также стать причиной перепадов настроения, повышенной раздражительности, агрессии или, наоборот, пониженного эмоционального тонуса. Психоэмоциональная нестабильность при обезвоживании – это реакция организма на учащенное сердцебиение из-за сгущения крови из-за нехватки жидкости.

У человека, пьющего мало воды, усиливается запах пота или ухудшается запах изо рта – несмотря на соблюдение правил гигиены.

Еще один признак обезвоживания – чувство усталости, проблемы с концентрацией и “туман” в голове. По словам Денисенко, такое состояние является признаком серьезного обезвоживания, которое может привести к опасным для организма последствиям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Final Fantasy VII Rebirth занимает первое место в списке лучших игр 2024 года по версии Metacritic

30.06 / Мнение: Путин и Дербент

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: ЛАГ больше не считает “Хезболлу” террористами

30.06 / YouTube в России могут притормозить, а не заблокировать

30.06 / Мнение «аналитика»: О подкаблучнике…А что, теперь так можно управлять государством?

30.06 / Глава Алтайского штаба Демпартии США уйдёт в отставку, если Байдена не заменят

30.06 / В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как спастись от зноя

30.06 / Мнение: А по сути ведь – драма

30.06 / Эксперт Роскачества рассказал, как не испортить смартфон в жару

30.06 / Аллергия на гречку, перловку и макароны: диетолог Госдумы объяснил особенности составления меню для депутатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика