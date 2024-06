Final Fantasy VII Rebirth занимает первое место в списке лучших игр 2024 года по версии Metacritic

Авторитетный агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг самых высокооценённых игр первой половины 2024 года. В список вошли исключительно оригинальные проекты, без сборников, портов, дополнений, мобильных игр и расширенных изданий.

Безоговорочным лидером стала Final Fantasy VII Rebirth, получившая впечатляющие 92 балла из 100 возможных. Вторую строчку заняла Animal Well (91/100) — дебютный проект издательства знаменитого блогера Videogamedunkey. Третье место досталось инди-хиту Balatro (96/100), созданному усилиями одного разработчика.

В десятку лучших также вошли файтинг Tekken 8 (90/100), японская ролевая игра Like a Dragon: Infinite Wealth (89/100), головоломка Lorelei and the Laser Eyes (88/100), ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door (88/100), Persona 3 Reload (87/100), Riven (87/100) и Shin Megami Tensei V: Vengeance (87/100).

За пределами топ-10 расположились qomp2 (87/100), Minishoot’ Adventures (87/100), Mullet MadJack (86/100), Unicorn Overlord (86/100), Prince of Persia: The Lost Crown (86/100), Sons of the Forest (86/100), Dragon’s Dogma (86/100), 1000xRESIST (85/100), Solium Infernum (85/100), а также Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (84/100).

Стоит отметить, что недавно создатель Dark Souls и других знаменитых игр признался в том, что не умеет играть в собственные проекты. Поразмышляйте над этим.