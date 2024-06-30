Мнение: Путин и Дербент

Эвона что! Я, оказывается, ровно год назад, в последний день июня 2023 года, как раз писал о Дербенте:

Что Путин забыл в Дербенте



«Наш человек в Лондоне», бывший ведущий с «Эха Москвы» Владимир Пастухов открыл мне глаза на причину сюрреалистического вояжа Путина в старинный город Дербент. Жаль, что сам не догадался. Ну в самом деле – какой Дербент?! Я посмотрел официальное обоснование «визита» – оно из разряда «хоть стой, хоть падай». Нам на голубом глазу сообщили, что Путин таким образом… хотел помочь развитию туризма в Дагестане!

Нет, мы догадываемся, что Путин уже давно малость не в себе (одни 20-метровые столы чего стоят!) – но чтоб до такой степени… В стране только что едва не случился военный переворот, в ходе которого судьба не только режима, но и самого Путина висела буквально на волоске. Причем – нельзя даже сказать, что мятеж был «подавлен», нет, он был скорее «приостановлен», и все его основные «акторы» сейчас в добром здравии и на свободе. Ситуация крайне неопределенная, какие-то непонятные дела против Суровикина и, возможно, других высокопоставленных военных. Даже непонятно, на кого, собственно, Путин может опираться, где у него верные войска и есть ли они вообще.

Также Путин не мог не заметить потрясающую пассивность народа, который за все время «путча» просто пассивно сидел и ждал, «чем дело кончится», и даже не пытался как-то протестовать и хоть как-то организовывать сопротивление; а ведь Путин не может не помнить, что когда аналогичная попытка путча произошла в августе 1991 года – народ повел себя совсем иначе: не побоялся выйти против танков, начал строить баррикады (У БД в Москве в итоге выстроили «баррикаду» размером с трехэтажный дом, я сам принимал участие).

В общем, ситуация для Путина кислая во всех смыслах. И вдруг – нате вам: туризм! И ведь даже не сказать, что он таким образом становится как бы «ближе к народу», если иметь в виду так называемые «великорусские области» (в которых, собственно, в прошлую субботу и происходило все самое интересное). Демонстрация того, как восторженно встречают Путина жители Дагестана – не совсем то, что способно растрогать и расположить к Путину глубинный народ этих областей.

Но тогда – зачем?! Какой еще, нафиг, Дербент?..” и т.д. (2023)

Как бывает полезно вспоминать не столь уж давнее былое… А ведь правда: первый свой “визит” после “подавления” “мятежа” Пригожина (черт, все приходится сопровождать кавычками в этой стране!) в прошлом году Путин нанес действительно… в Дагестан! Смешно получилось: только 25 июня в 200 км от Москвы “вагнеры” приостановили свой лихой рейд – а уже 30 июня Путин, как ни в чем ни бывало, едет в Дербент “развивать туризм”.

Ну, как он там его “развил”, мы убедились неделю назад, 23 июня – когда там и в Махачкале были захвачены две православных церкви и две синагоги. Википедия сообщает так:

“В ходе атак погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников правоохранительных органов и протоиерей Николай Котельников; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов[9]. Были сожжены две синагоги, одна из них — памятник градостроительства и архитектуры. Повреждены две православных церкви”.

Интересно. Вероятно, Путин действительно ездил не в Дербент, а чуть в сторону – в Чечню, перетереть с Кадыровым по горячим следам пригожинского “мятежа” (как я и написал тогда в прошлом году). Ну а с развитием туризма действительно что-то не задалось.