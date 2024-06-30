N-TV – пока Киев не проиграл — Расмуссен призвал принять Украина в НАТО

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В 2008 году НАТО допустило ошибку, отказав Украине в начале процесса вступления в НАТО, заявил немецкому телеканалу N-TV экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, это ошибку нужно исправить на следующем саммите в Вашингтоне. В интервью датский экс-политик заявляет, что видит Украину «бастионом против России», но опасается, что она может проиграть из-за «военной усталости» на Западе.



AP

В отношениях сегодняшней РФ и Запада экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен видит много схожего с эпохой Холодной войны. В интервью немецкому N-TV датчанин призвал извлечь уроки из того противостояния СССР и не снижать поддержки Украины. Особое внимание он уделил Германии, в которой «многое изменилось к лучшему», но канцлер которой продолжает «колебаться» в поддержке Украины.

«Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира», — заявляет экс-чиновник НАТО, но, по мнению Фог Расмуссена, «колебания не сделают его канцлером мира», напротив, «это сделает его канцлером вечной войны». Фог Расмуссен «не понимает», почему Шольц отказывается от поставок ракет Taurus. По его мнению, это стоит сделать именно сейчас, когда Украине передадут совместимые с Taurus истребители F-16. «Комбинация истребителей F-16 и ракет большой дальности могла бы стать очень мощным оружием».

В качестве примера Германии он ставит Данию, которая пропорционально размеру своей экономики стала четвёртым государством по размеру помощи Украине. В интервью немецкому телеканалу Расмуссен заявляет, что военный блок сейчас лучше готов к возвращению Дональда Трампа, чем в 2016 году. Тогда только 3 государства выполняли требование НАТО в 2% на оборону, а сейчас таких стран уже 23 из 32.

Фог Рассмусен считает ошибкой решение 2008 года отказать Украине в ПДЧ НАТО из-за тогдашней позиции Франции и Германии. «Мы запарковали Украину, так сказать, в зале ожидания, в серой зоне». По мнению датчанина, с Украиной нужно вести себя также, как с Финляндией и Швецией. «Украина сегодня соответствует необходимым критериям», — заявляет экс-генсек НАТО.

При этом Фог Рассмусен признаёт, что вступление в военный блок страны, ведущей боевые действия, будет сложным. «Моё предложение состояло бы в том, чтобы официально пригласить Украину на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, а затем начать переговоры о вступлении в Совет НАТО-Украина», — продолжает Фог Рассмусен. «Конкретные условия должны обсуждаться за закрытыми дверями в Совете НАТО-Украина, а не публично».

Экс-генсек НАТО видит Украину «бастионом против агрессивной России», по его словам, «принятие Украины в НАТО создаст новую архитектуру безопасности в Европе и проложит путь к более прочному и устойчивому миру на европейском континенте». Затягивать с принятием Украины в НАТО не стоит ещё и потому, что она может проиграть России.

Самой большой угрозой для Украины Андерс Фог Рассмусен считает «усталость от войны» на Западе. «Это война на истощение, расчёт Путина состоит в том, что чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что население Запада утомится войной», — объясняет Фог Расмуссен.

По его словам, он постоянно слышит на Западе аргументы, что «нужно заключить мир, давайте вернёмся в более комфортные времена». Но, по его оценке, мир за счёт Украины, за счёт уступки территорий пойдёт во вред Западу и даст «опасный сигнал для автократов всего мира». Прежде всего для Китая и Тайваня.

По оценке Рассмусена, боевые действия на Украине продолжатся как минимум до конца 2024 года. Датский экс-политик ожидает, что после ноябрьских выборов в США РФ предложит заморозить конфликт на Украине. В интервью N-TV Фог Расмуссен заявляет, что решающим годом конфликта может стать 2025 год, особенно если Запад сделает всё для победы Украины.