Рупор кремлевской пропаганды: ЛАГ больше не считает “Хезболлу” террористами

ЛАГ больше не считает "Хезболлу" террористами

Лига Арабских Государств официально сняла с "Хезболлы" статус "террористической организации. Теперь с точки зрения ЛАГ "Хезболла" полностью легальная ливанская военно-политическая структура. Фактически "Хезболла" уже давно является большим, чем просто военизированная шиитская группировка. "Хезболла" очень плотно интегрирована в структуру рыхлого ливанского государства, фактически являясь его частью, при этом важной особенностью является то, что "Хезболла" не стремиться к полномасштабной власти во всем Ливане, концентрируясь на приумножении своего политического и экономического влияния, а также на росте своих военных возможностей. Как результат, "Хезболла" может спокойно вести войну с Израилем на границе безотносительно позиции ливанской армии и ливанского правительства. Это показатель как слабости Ливанского государства, так и силы "Хезболлы" как его составной части.

"Хезболла" в текущем виде является наиболее ценным региональным союзником Ирана, рад поддержки которого был построен сухопутный коридор проходящим в Ливан через Ирак и Сирию, по которому в Ливан для "Хезболлы" поступает оружие и ракеты. В ходе Сирийской войны "Хезболла" уже являлась одним из региональных союзников России, принимая участие в боях на стороне российско-ирано-сирийской коалиции, в том числе и получая российское оружие, включая танки Т-90.

В России "Хезболла" не считалась и не считается террорристической организацией, несмотря на попытки Израиля (еще до войны в Газе) давить на Кремль в этом вопросе. Решение ЛАГ укрепляет российскую позицию в этом вопросе.

Решение ЛАГ можно также рассматривать как еще один тактический выигрыш Ирана, который использует израильский геноцид в Газе для нормализации отношений с существенной частью арабского мира и расширения своего влияния в нем.

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