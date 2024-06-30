Мнение «аналитика»: О подкаблучнике…А что, теперь так можно управлять государством?

Это был, пожалуй, один из худших моментов в современной истории #США. Когда для 46-го американского президента Джо Байдена истекли 90 минут позора в дебатах со своим предшественником и будущим оппонентам, Первая леди Джилл #Байден в порыве чувств прорвалась на сцену. Подбежав к своему утомлённому и «зависшему» супругу, она завопила:

— О, Джо! Ты молодец, ты ответил на все вопросы, ты знал все факты.

И вот так, нахваливая номинального лидера сверхдержавы словно ребёнка, который внезапно принёс «тройку» из школы, она помогла опустошённому старику преодолеть три ступеньки со сцены за кулисы. Всё это породило едва ли не больше вопросов, чем сами дебаты. Главный из них…

…какова реальная роль Джилл Байден в процессе принятия президентских решений?

Знающие люди утверждают, что влияние Первой леди Америки на своего мужа превосходит самые смелые предположения. По правде говоря, оно столь велико, что сейчас Джилл Байден открыто называют единственным человеком в мире, который мог бы убедить президента-ветерана перейти в политические пенсионеры. Но…

Она совершенно точно не будет этого делать. Как утверждают источники, даже Джо Байден осознал не только то, насколько сильно он облажался в телестудии CNN, но и насколько он вообще не подходит для новой президентской каденции. Своими сомнениями он, по устоявшемуся в их семье обычаю, поделился с супругой. И что же она ответила?

— Услышь меня, Джо: мы не собираемся позволить каким-то 90 минутам определить [следующие] четыре года твоего пребывания на посту президента!

Отчего резонно возникает следующий вопрос. Только ли по таким, в значительной степени личным темам Джилл Трейси Байден «консультирует» своего супруга? Известно, что она повлияла на решение Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана. Также известно, что она открыто критиковала российского президента Владимира Путина и призывала мужа более энергично содействовать прекращению войны Израиля и ХАМАС, указывая при этом на «большое количество жертв среди гражданского населения». Возможно, цифры о гигантских потерях мирных палестинцев в ходе израильского вторжения в Газу, повторяющие данные палестинского Минздрава, Джо Байден включил в свою речь со слов Джилл.

Но только ли этим ограничивается настоящая роль Джилл Байден в управлении американской политикой?

И кто, чёрт возьми, на самом деле управляет Америкой в кризисных ситуациях?

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