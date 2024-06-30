 

Глава Алтайского штаба Демпартии США уйдёт в отставку, если Байдена не заменят

30.06.2024, 17:33, Разное
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Председатель штаба Демократической партии США в Алтайском крае Фёдор Камызякин покинет свой пост в сентябре, если действующий президент Джо Байден не откажется от участия в избирательной гонке. Ранее аналогичные решения приняли менеджеры Демпартии в Канзасе и Северной Дакоте.

Камызякин пояснил, что в его регионе «и без того тяжёлая ситуация с трампистами». После недавних дебатов позиции демократов в Алтайском крае окончательно пошатнулись.

«У меня даже сотрудники штаба уходят массово, что говорить о рядовых сторонниках? – пожаловался он. – Уж насколько у нас не любят вице-президента Харрис, но теперь говорят, что даже она предпочтительнее. Если президент не снимется, скоро будет так, что постучавшись с табличкой Biden 2024 в любой барнаульский дом, можно будет получить разве что в морду».

В то же время сторонники Трампа на Алтае наоборот активизировались – вскоре после дебатов они объявили сбор средств на УАЗ «буханку», чтобы активнее агитировать в деревнях. Один из крупных спонсоров Республиканской партии в регионе, владелец кондитерской фабрики Леонид Таранов уже пообещал проспонсировать 50% стоимости автомобиля. Демократы в свою очередь требуют проверить законность его доходов и обвиняют его в том, что он якобы сливает в Обь радиоактивные отходы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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