 

В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как спастись от зноя

30.06.2024, 16:55, Разное
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Во время сильной жары, которая сейчас установилась в Красноярском крае, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют принимать прохладный душ несколько раз в день.

Кроме того, эксперты советуют сократить дневное пребывание на улице, проводя время в помещении с 11:00 до 17:00. Для поддержания водно-солевого баланса необходимо пить достаточное количество воды в течение суток. При этом воду следует употреблять часто и небольшими порциями.

В жару организм теряет микроэлементы и минералы, поэтому важно употреблять напитки, обогащенные витаминами и минеральными веществами. Подойдут минеральная вода, вода с добавлением кусочков овощей или овощных соков, рассол, томатный сок и кисломолочные напитки.

От алкогольных напитков и сладких газированных напитков, а также пакетированных соков с сахаром лучше отказаться. Они увеличивают риск сгущения крови и образования тромбов.

В помещении рекомендуется использовать кондиционеры, вентиляторы и увлажнители воздуха.

В рацион питания следует включить фрукты, овощи, отварную рыбу, курицу и холодные супы.

Специалисты также рекомендуют свести к минимуму физические нагрузки, поскольку организму необходим отдых во время жары.


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