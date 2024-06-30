Мнение: А по сути ведь – драма

Вы удивитесь, но я, если честно, с болью смотрю на эту “хохму”. Хотя, по идее – очень смешно. Харламов хохмит, Кристина Асмус в ужасе (она, видимо, поняла, чем это всё грозит) как-то малость “тормозит”. А речь, между прочим, о ТОЙ САМОЙ печально знаменитой “постельной сцене” из фильма Текст (очень сильного фильма по очень сильной книге), где Асмус, как по мне, сыграла блестяще, В ТОМ ЧИСЛЕ и “ту самую” сцену, снятую в совершенно непривычной для нашего кино жесткой манере, максимально откровенно.

Помню, я смотрел “Текст” в кино, в родном кинотеатре “Киргизия” (его уже нет). Зал был битком (редкий случай), я уже читал до этого книгу и с легким ужасом ждал ТУ сцену; ожидал, что начнутся обычные для простой публики пубертатные “гы-гы”, “ого, давай, подруга!” и неудержимый перевозбужденный хохот. И я был невероятно удивлен, что сцена (реально практически порнографическая, если смотреть as is, вне контекста и сюжета) прошла в переполненном зале В ГРОБОВОМ МОЛЧАНИИ.

Дело в том, что по смыслу фильма (и книги) эта сцена, как ни странно, очень тяжелая. Герой ее сам просматривает на чужом телефоне – и при этом как бы прощается с тем, чего он был лишен и чего у него никогда не будет, и вообще всей его жизни осталось максимум сутки. Все вместе это и трогательно, и трагично до слез; но чтоб это прочувствовали живущие на моей окраине Москвы работяги и гопники “с раёна”?? Чтобы их ПРОБИЛО, и они МОЛЧАЛИ?!

Казалось абсолютно невероятным. Я б никогда и не поверил, если б сам не оказался свидетелем. Показ, кстати, и закончился нестандартно: там сделанный “на разрыв” финал – но никто никуда не уходил, даже когда уже пошли титры (обычно все вскакивают и валят “в буфет” еще задолго до титров). А тут зал сидел, словно пришибленный, еще минуты три.

Видимо, это было какое-то чудо, коему я случайно стал свидетелем. А вот в жизни, увы, все прошло без чудес, по стандарту – как и должно быть в дикой и еще более загоняемой в архаику РФ. Кристину Асмус, сыгравшую, еще раз повторю, блистательно – после “Текста” буквально затравили те самые жертвы пубертатного возраста, который у наших “пацанов”, как известно, не заканчивается вообще никогда. Мало того, что в нее стали тыкать пальцами “она снималась голой”, “она трахалась в кадре!!”, “Асмус оказывается шлюха!” и даже устраивали – даже в тех же роликах на Ютубе – периодические “разборы” ее “морального облика” (не шучу ни разу).

Что еще хуже – “поклонники” начали травить и Гарика Харламова, в духе “Гарик, у тебя жена шлюха!” и “Как ты это терпишь, Гарик”, “Ты что, не мужик?!” и т.п. “Пацаны”, мать их. В итоге Харламов, “спасая свою честь от жены-шлюхи”, с ней со скандалом развелся. Так что – не смотрите, как он здесь, на сцене Камедиклаба, всё воспринимает на вид вполне по-европейски. Вскоре его добьют и заставят показать истинное мурло (подозреваю, что, видит бог, Харламов этого не хотел и пытался избежать – но “поклонники” и “моралисты” за них обоих с Асмус уже всё решили).

А я недавно решил посмотреть сериал “Сансара” с Павлом Деревянко (2022 год). Деревянко я люблю, сам сериал неплохой, но меня одно смущало и даже раздражало: я никак не мог понять, почему сквозной линией через весь сюжет там главного героя все время сопровождает назойливая вульгарная женщина с лицом пожилой вокзальной буфетчицы?! Понятно было, что она типа этакой волшебной феи эпохи постмодернизма, и за такой креативный ход создателей можно было бы и похвалить – но я не мог поверить, что герой Деревянко, городской хлыщ, в конце должен будет в эту “фею”… влюбиться. Ну жуткая же!

Каков же был мой, не скрою, натуральный УЖАС, когда я еще раз глянул актерский состав и увидел, что “буфетчица” – это… Кристина Асмус!!

Вот кадр из Сансары:

Это Асмус. Между “Текстом” (2017) и “Сансарой” – всего 5 лет. Сравните девочку из сценки в “Камеди Клабе” и вот этой Кристиной. Публика, сука, беспощадна. Моралисты хреновы.