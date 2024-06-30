 

Просчёт Макрона с досрочными выборами поможет Ле Пен прийти к власти

30.06.2024, 16:13, Новости дня
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В ближайшее время Франция заметно изменится. На грядущих парламентских выборах страны может одержать победу партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая впоследствии имеет все шансы сместить Эммануэля Макрона.


AP

Франция переживает бурное время и,  возможно, её ждут по-настоящему большие перемены. Причиной тому грядущие парламентские выборы, заметной фигурой в которых стала Марин Ле Пен, пишет европейский корреспондент Sky News Адам Парсонс.

Будучи неотъемлемой частью французской политики на протяжении четверти века, Ле Пен баллотировалась на пост президента, восстановила свою партию и даже изменила взгляды крайне правых. Но сейчас она находится «на пороге реальной власти ближе, чем когда-либо», считает журналист.

Опросы показывают, что на предстоящих выборах её «Национальное объединение» станет крупнейшим победителем. Альянс левых, вероятно, окажется на втором месте, а центристская партия президента Эммануэля Макрона — на третьем, отмечает Парсонс.

Если — и это большое допущение, учитывая специфику местного голосования, — «Национальное объединение» получит большинство в парламенте, Франция преобразится. Протеже Ле Пен, 28-летний Джордан Барделла, неизбежно станет премьер-министром, а она сама сможет вновь побороться за президентское кресло, и пока является фаворитом в этой потенциальной гонке, подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, всё это свидетельствует, что ставка Макрона на роспуск парламента и досрочные выборы провалилась. Президент надеялся, что в результате страна «каким-то образом образумится» и отвернётся от популистских партий, включая «Национальное объединение», но просчитался.

Популярность Макрона среди французов заметно упала. Многие жалуются, что он представляет интересы богатых, не понимает проблемы простых людей и интересуется только саморекламой. Подобные недовольства, которые особенно широко заметны в районах страны с высокой безработицей или низкими доходами, лишь усиливают позиции Ле Пен и её «Национального объединения», поясняет Парсонс.


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