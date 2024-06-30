 

Эксперт Роскачества рассказал, как не испортить смартфон в жару

30.06.2024, 15:46, Разное
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В жаркую погоду необходимо особо тщательно следить за использованием смартфона, чтобы не повредить его, заявил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, длительное использование гаджета при высокой температуре может привести к нагреву до 50-60 градусов, что чревато повреждением внутренних компонентов и расслоением экрана. Ультрафиолетовые лучи тоже неблагоприятно воздействуют на смартфоны, из-за них дисплей может стать менее ярким и выцвести.

Чтобы защитить гаджет от перегрева, Кузьменко рекомендует избегать использования неоригинальных зарядных устройств и аксессуаров, так как они могут привести к перегреву аккумулятора, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля. Также нужно отключать неиспользуемые функции — Bluetooth, Wi-Fi и GPS, и не играть в игры с высокой графикой, поскольку они сильно нагружают процессор и графический ускоритель.

Самый простой способ не перегревать смартфон — пользоваться им меньше. Если это невозможно, лучше включить режим энергосбережения в настройках. Самый быстрый способ охладить гаджет — включить режим «В самолете».

Категорически не рекомендуется охлаждать смартфон в холодильнике, так как резкий перепад температур может привести к конденсации влаги внутри устройства и повреждению электронных компонентов, предупреждает Кузьменко.


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