 

Аллергия на гречку, перловку и макароны: диетолог Госдумы объяснил особенности составления меню для депутатов

30.06.2024, 15:33, Разное
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Главный аллерголог России Иван Халтурин пояснил, почему в столовой Госдумы преобладают морепродукты и фрукты из тропических широт, а не привычные для большинства россиян каши.

– Ситуация здесь очень простая и не требующая раскрытия заговоров, – сказал доктор. – Каждый созыв народных избранников мы направляем на очень объёмную медкомиссию. Так вышло, что в парламент попадает очень много аллергиков, и у большинства из них аллергия на знакомые нам возбудители: гречневую и перловую каши, макаронные изделия и картофель. Если в армию можно просто не брать людей из-за диеты, то здесь их выбирал народ.

А вот наилучшую аллергоустойчивость депутаты продемонстрировали к лобстерам, кальмарам, устрицам и мидиям среди морепродуктов, к авокадо, питайе, маракуйе – среди фруктов. Ещё одним мотивом для такого меню врач назвал мониторинг состояния здоровья парламентариев – большинство из них были принудительно посажены на средиземноморскую диету.

– Но не все продукты и напитки мы закупаем за рубежом, – говорит шеф-повар столовой Госдумы Гиви Варданян. – Есть и отечественные камчатский краб, лосось, осетрина, оленина, кедровые орехи и спиртные напитки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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