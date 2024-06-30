 

Макрон ослабил Францию, дав правым шанс прийти к власти

30.06.2024, 15:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Внеочередные выборы во французский парламент могут привести к тому, что Макрону придётся делить власти с ультраправым Нацобъединением, пишет The Associated Press. Такая перспектива подрывает положение Франции на мировой арене и уже снизила надёжность страны на финансовых рынках.


AP

Когда-то Макрон казался смелым, молодым, проевропейским лидером, который смог заручиться поддержкой избирателей, напоминает The Associated Press. Спустя семь лет решение распустить парламент подорвало его положение во Франции и на мировой арене, а также дало шанс ультраправым на стартовавших парламентских выборах.

Возможное поражение может означать, что президенту придётся делить власть с премьер-министром из оппозиционной партии. Согласно опросам, главными претендентами станут глава «Национального объединения» Жордан Барделла и представители левой коалиции «Новый народный фронт».

Каким бы ни был результат голосования, решение Макрона уже ослабило позиции Франции в Европе, считает заместитель директора по исследованиям Франции в институте Монтеня Лиза Тома-Дарбуа. По её словам, такой шаг «вызвал некоторые опасения среди европейских и международных партнёров», что уже снизило надёжность страны на финансовых рынках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / N-TV – пока Киев не проиграл — Расмуссен призвал принять Украина в НАТО

30.06 / Просчёт Макрона с досрочными выборами поможет Ле Пен прийти к власти

30.06 / Настоящие замки: эти 5 роскошных домов российских звезд способны впечатлить любого

30.06 / Дебаты подтвердили — США руководит кто угодно, но не Байден

29.06 / «Не готов умирать» — украинцы всё чаще пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт

29.06 / Экс-советник Пентагона – РФ бережёт своих и методично истощает ВСУ — но американские СМИ об этом не пишут

29.06 / США укрепляют военные альянсы в Азии для борьбы с Китаем и КНДР

29.06 / Эти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни

29.06 / Угроза «исторической трагедии», немецкие политики предлагают демократам срочно найти замену Байдену

29.06 / Профессор Миршаймер – реальность на поле боя опровергает заявления США по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика