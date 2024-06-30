 

Татуировки названы неожиданным барьером для работы умных часов

30.06.2024, 14:40, Разное
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Умные часы, в том числе Apple Watch, могут показывать некорректные данные о работе сердца у людей с татуировками на запястьях. Об этом сообщило издание AppleInsider, а подтвердили специалисты компании Apple.

Проблема возникает из-за того, что часы используют фотоплетизмографию для измерения пульса. Наличие татуировок, а также красок или пятен на коже может негативно повлиять на сбор данных и привести к неточным результатам.

Один из владельцев Apple Watch столкнулся с данной проблемой и вынужден был удалить татуировку с помощью лазера. Эта процедура обошлась ему в €380.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Apple рекомендует пользователям с татуировками носить часы на другой руке, а также использовать внешние мониторы сердечного ритма, которые крепятся на грудь.


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