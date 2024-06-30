 

Как безопасно утилизировать старый смартфон?

30.06.2024, 13:47, Разное
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Прежде чем избавиться от старого смартфона, необходимо его правильно подготовить к этой процедуре. В частности, необходимо тщательно очистить память устройства, чтобы данные невозможно было восстановить. О правилах утилизации старых смартфонов пояснил преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По словам Шутова, главное — полностью удалить с устройства все данные. Недостаточно просто удалить файлы, так как их можно легко восстановить. Лучше использовать специализированное программное обеспечение, которое перезаписывает всю информацию на диске несколькими слоями случайных данных, что делает ее восстановление невозможным. Для компьютеров существуют утилиты вроде DBAN или CCleaner, а для смартфонов есть встроенные функции полного сброса и шифрования.

Другой надежный способ — физическое уничтожение данных. Для хранения информации (жестких дисков и прочих) можно использовать механическое воздействие: разбить их или использовать специальные шредеры для электроники. Это гарантирует, что данные не будут восстановлены с помощью любых современных технологий.

Наконец, после удаления всех данных нужно утилизировать устройство в соответствии с экологическими нормами. Многие компании предлагают программы по сбору и переработке старой электроники, что обеспечивает безопасную утилизацию. Такие программы предотвращают попадание вредных веществ, содержащихся в электронных устройствах, в окружающую среду.


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