Мнение: Я – вообще не бревно!

“Его превосходительство любил домашних птиц

И брал под покровительство хорошеньких девиц!”

Так скажут про меня – и будут безусловно правы. Но – девушка в самом деле чудесная. Мне ее подсунули алгоритмы Ютуба – и, вынужден признать, ни разу не ошиблись. Говорит, что актриса – и я верю сразу и навсегда. Посмотрел несколько ее видео, они у нее по редкой и непопулярной в РФ теме – защите человеческого достоинства. Речь грамотная, мила до невозможности. Канал у нее крохотный (даже меньше пока подписчиков, чем у меня!) – но уверен, что Нина достойна большего.

Пусть растет.