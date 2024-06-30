Мнение: Угольные электростанции как часть экономической войны между Китаем и США

Файнейшнл Таймс пишет, что Китай бурно строит угольные электростанции: плюс 50 гигаватт генерации за один только 2023 год (ссылка). Там же, в статье, идут многочисленные жалобы на изменение климата и робкие надежды, что Китай всё же придёт в будущем к «углеродной нейтральности», то есть полностью откажется от ископаемого топлива, чтобы работать на солнечных панелях и ветряках.

Это хорошие новости. Вот мои соображения по этому поводу.

1. Россия — экспортёр угля. Новые китайские электростанции неизбежно станут нашими клиентами: будут покупать русский уголь, причём по хорошей цене, так как чем больше потребность в товаре, тем выше на него цены.

Это важно также и потому, что наша экономика сейчас полностью зависит от китайской. Избавиться от этой зависимости в обозримой перспективе мы не сможем, поэтому нам надо использовать все возможности, чтобы развивать зависимость взаимную. Чем сильнее экономика Китая будет зависеть от России, тем проще нам будет вести деловые переговоры с нашими китайскими друзьями, и тем выгоднее нам будет иметь с Китаем дела.

Да, Китай может покупать уголь также в Австралии и в Индонезии, например. Однако Китаю нужны такие объёмы, что выбирать одного конкретно поставщика будет тяжело: придётся покупать сразу у всех. Кроме того, Австралия находится под контролем США, тогда как Россия — независимая страна, с которой, вдобавок, у Китая есть сухопутная граница. Это делает поставки из России предпочтительными.

2. Зелёные бесы — это рэкетиры по своей сути. Они причиняют неприятности через публичную травлю и политическое лоббирование тем, кто не поддерживает зелёную повестку, то есть не делится с зелёными бесами деньгами и властью.

Сейчас большая часть крупных компаний платит дань зелёным бесам через отделы ESG — в том числе и в России, и в Китае. Разница в том, что у нас зелёные бесы относительно слабые: они получают небольшие бюджеты на поддержание штанов и формальный респект от руководства, то есть признание их силы. На Западе зелёные бесы давно захватили власть, поэтому они разоряют целые отрасли экономики, как будто никакого завтра не существует.

Проведу аналогию. Представьте лихие девяностые и длинный ряд ларьков у автобусного вокзала. Ларьки отстёгивают долю доходов «крыше», чтобы бандиты их не трогали. Можно, конечно, и не платить, но тогда будут последствия — например, неизвестные разгромят ночью ларёк или громилы подкараулят владельца в тёмном переулке. Войну за справедливость типичный ларёчник из девяностых вести не хотел и не мог, поэтому он просто платил рэкетирам «налог».

Так вот. У нас и в Китае зелёные рэкетиры слабые и скромные: они берут с «ларьков», допустим, 2% от дохода, и им нормально. На Западе зелёные рэкетиры могут завалиться пьяными в ларёк, устроить дебош, выгрести всю кассу под ноль и забрать пару ящиков водки — причём на регулярной основе. Когда же западный ларёчник начинает заламывать руки и объяснять, что ему теперь нечем платить за следующую партию товара, зелёные рэкетиры просто смеются ему в лицо.

3. В Китае в 2021 прошла серия блэкаутов, массовых отключений электричества (ссылка). После этого власти Китая хорошо прочувствовали угрозу, зашевелились и начали масштабное подавление зелёных бесов, организовавших проблемы с генерацией в стране.

Как можно заметить по массовому строительству угольных электростанций, политическое влияние зелёных бесов в Китае серьёзно упало, при этом следующие 10-15 лет, пока китайский политикум будет помнить массовые отключения 2021, зелёные бесы навряд ли смогут своё влияние вернуть.

Это не значит, что климатических рэкетиров признают экстремистской организацией и запретят на территории КНР, но это значит, что Китай будет развивать свою энергетику с максимальной прагматичностью, считая каждый юань и каждый киловатт-час.

4. Уже сейчас 25% промышленного производства нашей планеты приходится на Китай. Для сравнения, на США — только 10%. Так как у США энергетические проблемы только нарастают, разрыв будет расти.

При этом надо учесть фактор ИИ: дата-центры потребляют всё больше энергии. Главная проблема американских разработчиков искинов — найти достаточно гигаватт мощности, чтобы запитать свои сервера с бесчисленными видеокартами внутри. У китайских разработчиков искинов, которые пока что слегка отстают от американских, такой проблемы нет — у Китая электричества на дата-центры хватит.

Всё это даёт Китаю огромное преимущество в экономической войне против США. Возможно, даже критическое преимущество, так как энергия лежит в основе экономики. У Китая электричества хватит, у США — далеко не факт.

Что касается настоящих экологов, которые заботятся о чистоте окружающей среды, и настоящих учёных, которые совершенствуют солнечные панели и аккумуляторы, то это тема для отдельного разговора. Настоящие экологи и учёные к зелёным бесам никакого отношения не имеют.