 

Настоящие замки: эти 5 роскошных домов российских звезд способны впечатлить любого

30.06.2024, 12:05, Новости дня
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Филипп Киркоров

Король российской эстрады Филипп Киркоров проживает в роскошном дворце на полуострове в Москве-реке. Особняк выполнен в стиле итальянской неоклассики. В просторном холле парадная лестница из дуба ведет на второй этаж, символизируя восхождение Киркорова к славе. Интерьеры наполнены мягкой мебелью, украшенной подушками, необычными и яркими предметами декора, хрустальными люстрами и другими признаками роскоши.

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова владеет особняком в подмосковном Ново-Урюпино. Трехэтажный дом оформлен в классическом стиле с преобладанием белого цвета, лепнины и позолоты. Фрески украшают стены и потолки, а спальня напоминает опочивальню принцессы с хрустальными люстрами, изящной мебелью и светлыми тонами. Неотъемлемыми предметами в гостиной являются огромный диван и белоснежный рояль, подаренный Николаем Басковым.

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и детьми живет в трехэтажном загородном доме. Особняк оформлен в стиле ар-деко с элементами русской роскоши. Интерьеры отличаются блеском, зеркальными поверхностями и тяжелым люксом. Рудковская лично занималась дизайном и приобретала заграницей изысканную мебель и предметы декора, такие как миланская сантехника, светильники Armani Casa и зеркала Arte Veneziana. Изюминкой дома является новая спальня хозяев с обоями Fornasetti с обезьянками и множеством зеркал.

Алсу

Усадьба певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в подмосковной Истре оформлена в стиле викторианской классики. Пятиэтажный дом поражает своей роскошью. Лепнина украшает потолки и стены, эксклюзивная мебель ручной работы выполнена из дорогих пород дерева и обиты дорогим текстилем. Колонны и мраморный пол создают ощущение величественности, а многоярусные хрустальные люстры спускаются с потолка. Обеденный стол из дуба украшен резьбой, а песочного цвета мебель в гостиной декорирована восточным принтом.

Полина Гагарина

Дом певицы Полины Гагариной строился на протяжении трех лет. Над его дизайном работали профессионалы, и результат превзошел все ожидания. Стеклянные двери со стеклянными вставками отделяют входную зону от гостиной. Двусветная гостиная объединена со столовой и кухней. Центральные элементы комнаты – оригинальная люстра и зеркальный камин, скрывающий несущие колонны и визуально увеличивающий пространство. На втором этаже расположены приватные зоны для членов семьи.


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