Криптоигра Hamster Kombat обновила ежедневный шифр

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30.06.2024, 12:00, Разное
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Президент “Оренбурга” Василий Еремякин заявил, что клуб не планирует продавать опорного полузащитника Мохаммада Горбани в летнее трансферное окно.

Разработчики популярной в Telegram криптоигры Hamster Kombat анонсировали новый секретный шифр. Действовать он будет с 29 по 30 июня. Команда «Чемпионат» сообщает, что каждый день в Hamster Kombat появляются новые шифры и комбо-карточки, которые дают игрокам бонус в виде 1 миллиона внутриигровых монет HMSTR.

Шифром на 29-30 июня стало слово PROOF. Чтобы ввести его, нужно перейти на главный экран игры и нажать на кнопку «Ежедневный шифр». Затем игроки должны вводить каждую букву из кодового слова при помощи азбуки Морзе. Знак «.» обозначает быстрое нажатие по хомяку, а «–» – длительное нажатие на протяжении 2-3 секунд. Таким образом, геймеры должны ввести следующую комбинацию: P – «. – – .», R – «. – .», O – «– – –», O – «– – –», F – «. . – .». Этот шифр будет действовать до 22:00 по Москве, после чего его заменит новый.

В Hamster Kombat игроки зарабатывают очки, нажимая на экран. Разработчики обещают, что после листинга на бирже внутриигровые монеты можно будет обменять на реальную криптовалюту. Однако эксперты предупреждают российских игроков, чтобы они не питали больших надежд на заработок в игре.


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