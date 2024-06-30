Пограничники залатали дыру в куполе над Омском, через которую жители покидали город

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30.06.2024, 11:33, Разное
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Пограничная служба особого назначения отчиталась о завершении работ по восстановлению повреждённого участка в антимиграционном куполе над Омском.

Обнаружить неохраняемое отверстие в защитной оболочке удалось месяц назад. По предварительным данным, воспользоваться уязвимостью успели десятки тысяч омичей, которые теперь расползлись по всей стране.

Чтобы выехать из города, нужно получить специальное разрешение, которое выдаётся по ограниченному списку уважительных причин, и пройти КПП у официальных ворот. Считалось, что других возможных способов нет. Понять, что в электрическом куполе существует брешь, чиновники смогли только после переписи населения, когда недосчитались аномально большого количества жильцов. Поиски лазейки продолжались несколько лет, пока о ней не сообщил заблудившийся грибник.

До окончания ремонта дыру усиленно охраняли патрули. За это время около полутысячи человек были задержаны за попытку незаконного пересечения границы. Также выяснилось, что в городе процветал чёрный бизнес по нелегальному вывозу людей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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