 

Египет и ЕС подписали соглашения по «зелёному» водороду и автозаводу Volkswagen на €299 млн

30.06.2024, 11:05, Разное
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Египет и Евросоюз заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства экологически чистых водорода и аммиака.

Министр планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид сообщила, что в рамках соглашений в стране планируется построить предприятия, связанные с этой отраслью. Кроме того, планируется подписать договор о строительстве в Египте автозавода Volkswagen.

Совокупная сумма средств, выделяемых ЕС в рамках этих соглашений, составляет €299 млн.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделил Египту €1 млрд в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ.


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