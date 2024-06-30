Египет и ЕС подписали соглашения по «зелёному» водороду и автозаводу Volkswagen на €299 млн

Египет и Евросоюз заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства экологически чистых водорода и аммиака.

Министр планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид сообщила, что в рамках соглашений в стране планируется построить предприятия, связанные с этой отраслью. Кроме того, планируется подписать договор о строительстве в Египте автозавода Volkswagen.

Совокупная сумма средств, выделяемых ЕС в рамках этих соглашений, составляет €299 млн.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделил Египту €1 млрд в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ.