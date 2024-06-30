 

Футбольный матч 1/8 финала между сборными Германии и Дании остановили из-за непогоды

30.06.2024, 10:01, Разное
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Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании в Дортмунде был прерван на 35-й минуте из-за проливного дождя, грозы и града. Причиной остановки стало появление молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк», на котором проходит встреча.

Главный арбитр матча Майкл Оливер отвел команды в подтрибунное помещение. На кадрах трансляции видно, что крыша стадиона протекает прямо на трибуны. К моменту остановки счет в матче был 0:0.

После 25-минутной паузы встречу возобновили. Ранее в первом матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии обыграла сборную Италии со счетом 2:0. Первый гол на 37-й минуте забил полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, второй мяч на 46-й минуте отправил в сетку ворот итальянцев нападающий Рубен Варгас.


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