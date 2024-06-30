 

Германия пробилась в четвертьфинал Евро-2024, одолев датчан

30.06.2024, 7:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкая сборная празднует победу со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Европейского чемпионата по футболу 2024 года против сборной Дании, завершившемся в субботу, 29 июня, на стадионе “Сигнал Идуна Парк” в Дортмунде.

На 53-й минуте пенальти реализовал Кай Хаверц, а через четверть часа Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев благодаря передаче Нико Шлоттербека.

Встреча на время была прервана из-за сильного дождя с грозой и градом, обрушившегося на стадион на 35-й минуте. Главный арбитр Майкл Оливер остановил игру и отправил команды в подтрибунное помещение, как только появились первые молнии над полем. Игра возобновилась через 25 минут.

В четвертьфинале, который состоится 5 июля, Германия встретится с победителем пары сборных Испании и Грузии, которые проведут свой матч 1/8 финала позднее.

Отметим, что ранее в этот же день швейцарцы со счетом 2:0 обыграли итальянцев в первом матче плей-офф Евро-2024, лишив действующего чемпиона Европы шансов защитить титул.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Роджерс: США и Россия могут восстановить торговлю

30.06 / Мнение «аналитика»: О денацификации… А как надо было правильно?

30.06 / Мнение: Цинизм на ЧЕ продолжается, правил нет…

29.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О добровольцах с Шри-Ланки

29.06 / Мнение «аналитика»: О мигрантах… Чего действительно терпеть от них нельзя?

29.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Сын карачаевской земли

29.06 / Мнение: О психологических патогенах

29.06 / А каково это – жить без чувства вины? Почему стоит согласиться на это и как лучше прийти к такой свободе

29.06 / “Палач” назвал лучшие портативные консоли

29.06 / Мнение: Можно ли конкурировать с китайским автопромом, главный китайский рынок сбыта и рыночные цены на авто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика