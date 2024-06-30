Германия пробилась в четвертьфинал Евро-2024, одолев датчан

Немецкая сборная празднует победу со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Европейского чемпионата по футболу 2024 года против сборной Дании, завершившемся в субботу, 29 июня, на стадионе “Сигнал Идуна Парк” в Дортмунде.

На 53-й минуте пенальти реализовал Кай Хаверц, а через четверть часа Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев благодаря передаче Нико Шлоттербека.

Встреча на время была прервана из-за сильного дождя с грозой и градом, обрушившегося на стадион на 35-й минуте. Главный арбитр Майкл Оливер остановил игру и отправил команды в подтрибунное помещение, как только появились первые молнии над полем. Игра возобновилась через 25 минут.

В четвертьфинале, который состоится 5 июля, Германия встретится с победителем пары сборных Испании и Грузии, которые проведут свой матч 1/8 финала позднее.

Отметим, что ранее в этот же день швейцарцы со счетом 2:0 обыграли итальянцев в первом матче плей-офф Евро-2024, лишив действующего чемпиона Европы шансов защитить титул.