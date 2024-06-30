 

Дебаты подтвердили — США руководит кто угодно, но не Байден

30.06.2024, 7:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Прошедшие дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом показали, что у Америки нет руководителя. Такое мнение в интервью Fox Business высказал экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Политик также предположил, что у демократов есть запасной план на грядущие выборы, который они пока скрывают от публики.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Всем должно быть очевидно, что Байден попросту не сможет выполнять президентские обязанности ещё четыре года. Но тогда вопрос — как демократы вынудят его уйти до выборов? 

ВИВЕК РАМАСВАМИ, экс-кандидат в президенты США: На самом деле, первым шагом стали прошедшие дебаты. Это первый в истории США случай, когда президентские теледебаты состоялись настолько рано. И они впервые прошли до съездов по выдвижению кандидатур обеих партий. Это не случайность.

Лагерь демократов — то есть, вроде бы, лагерь Байдена, но на деле это демократическая машина — не просто так выступал в пользу данных дебатов и договаривался об их проведении. Но теперь они должны быть честны с американским народом. Кто на деле управляет страной? Кто стоит во главе Соединённых Штатов Америки? Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из свидетелей прошедших дебатов до сих пор верит, что это Байден, поскольку это явно не так.

Но мы заслуживаем того, чтобы власти говорили нам правду. И один из наиболее животрепещущих вопросов на данный момент это даже не выборы — сегодня, в ближайшие несколько месяцев в преддверии выборов вопрос заключается в том, кто на самом деле руководит Соединёнными Штатами Америки? Демократы и Белый дом чёткого ответа на этот вопрос не дают. А если они скажут: «Джо Байден», то теперь-то мы знаем, что это ложь. Американцам нужна правда, поскольку этого требует и от этого зависит наша безопасность.

СТЮАРТ ВАРНИ: Если не ошибаюсь, на 10 сентября запланирован второй раунд дебатов. Как думаете, они состоятся?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Сомневаюсь, что это будут дебаты между Трампом и Байденом. Для Трампа в этом нет никакого смысла. Страна увидела всё, что требовалось. Хватит с нас того жалкого зрелища, каким выглядел Байден на прошедших дебатах.

Дональд Трамп показал себя отлично, но это был печальный вердикт касательно даже наличия у страны руководителя. Да он сейчас даже в Белом доме ничем не руководит. Так что никакой пользы от (повторных. — ИноТВ) дебатов Трампа и Байдена я не вижу.
 
Однако, думаю, что на самом деле у демократов может быть совсем другой план, которым они пока не поделились с общественностью. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие два месяца.

Дата публикации 28 июня 2024 года.


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