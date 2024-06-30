Мнение «аналитика»: О денацификации… А как надо было правильно?

Это хорошо известно, что русское слово «денацификация» придумали американцы не то в 1944-м, не то уже в 1945-м году. По горячим следам, когда самым краешком столкнулись со зверствами нацистов в концентрационных лагерях. Правда, практику вождения немецких герров и фрау к огромным рвам, где были наспех захоронены убитые их родственниками заключённые, добрые освободители из США быстро отменили как «слишком жестокую». И в дальнейшем показывали только фильмы. Впрочем, просмотр их был обязательным.

Говорят, некоторые выходили с таких киносеансов бледные. Но большинство там просто закрывало глаза. Как закрывало глаза оно на те зверства, что творились при фюрере. И сейчас продолжает закрывать, хотя немецких школьников обязательно водят на экскурсии в немецкие концлагеря. Некоторым там становится плохо — например, газеты писали, что у одного мальчика уже через час началась истерика. Он упал на колени возле барака и начал рыдать, размазывая слёзы по щекам. «Почему?! — кричал этот парень. — Как немцы могли творить такое с людьми?! Да заслуживаем ли мы вообще прощения?».

Говорят, нервные срывы немецких подростков в экс-концлагере СС Дахау под Мюнхеном — довольно частое явление. Но немцы стоически оставляют подобные воспитательные мероприятия в школьной программе, несмотря на любовь к детям. Как выразился один из экскурсоводов, «это нужно, чтобы всё не повторилось вновь, ведь даже самое страшное зло со временем забывается».

И он прав. Забывается.

Согласно опросам, 80% немцев сейчас не знают, что их деды убили 28 миллионов человек, воюя против #СССР. Для них «война Гитлера на Восточном фронте» — это безумная авантюра фюрера, из-за которой сотни тысяч немецких «мальчиков» тупо замёрзли в адской стране снега и льда. Также немцы, прямо ни в чём не обвиняя русских — «тогда всё было по-честному: мы напали, вы защищались» © — не устают напоминать, что из 100 тыс. военнопленных армии Паулюса домой в итоге вернулись только шесть тысяч солдат. И практически никто не в курсе, что более трёх миллионов советских военнопленных, почти две трети от их общего количества, погибли в эсэсовских «лагерях смерти».

Вообще, немцы и без малого 80 лет назад, и сейчас предпочитают считать себя «тоже ведь жертвами» безумств одного бывшего ефрейтора. Которого, к слову, «они не выбирали». Ведь это престарелый канцлер Пауль фон Гиденбург выбрал моложавого ветерана Первой мировой Адольфа Шикльгрубера-Гитлера, годящегося ему чуть ли не во внуки, себе в преемники. А немецкий народ «за него даже не голосовал никогда».

Зато он много претерпел от последствий. Немцы ужасаются авианалётам союзников — 600 тыс. чел. заживо похоронили под обломками зданий в Берлине, Дрездене, Регенсбурге и других городах. Но они и понятия не имеют, что только из-за немецко-финской блокады Ленинграда от голода и обстрелов умерло в полтора раза больше людей. Тем более, не знают они, что 18 млн погибших русских были мирными людьми. И что они были расстреляны в Бабьем яру, а такие были чуть ли не в каждом захваченном нацистами городе, заживо сгорели в Хатыни, и подобных деревень были не одна-две, но сотни только в Беларуси, умерли от истощения на каторжных работах в Рейхе, — всего этого немцы «не знают». И не хотят знать. Потому что это… слишком «травматично».

Мол, хватит с нас, немцев, и одного Холокоста.

Тут нельзя не воздать должное Израилю. Все знают, что Третий Рейх уничтожил 6 млн евреев из примерно 13 млн проживавших до 1939 года в Европе и европейской части #СССР. Намного меньше людей знают, что из примерно миллиона европейских цыган нацисты убили каждого второго. Это если говорить об относительных цифрах. А в абсолютных — 18 миллионов уничтоженных немцами обычных мирных советских граждан как-то вообще проходят мимо сознания потомков «наших мальчиков» в эсэсовских мундирах. И лишь когда им грубо «в лоб» предъявляют эти жуткие цифры, следует недоуменная реакция «Неужели так много?».

Но это всё равно идёт как-то мимо массового сознания. И потому министр иностранных дел ФРГ Аналена Бербок искренне гордится дедом-артиллеристом, отличившемся на Восточном фронте и проявившем недюжинные успехи в изучении «Майн кампф». А рейхсканцлер ФРГ Олаф Шольц, чей дедушка был «простым железнодорожником», эффективно направлявшим эшелоны с нацистской техникой и живой силой на Восток, дал добро на появление «Леопардов» — вслед за «Пантерами» и «Тиграми» — в качестве средства борьбы против русских.

Может, денацификацию надо было начинать с Берлина и Бонна?

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