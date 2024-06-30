 

Мнение: Цинизм на ЧЕ продолжается, правил нет…

30.06.2024, 3:55, Разное
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…но есть все-таки справедливость!


Швейцар вколачивает первый Италии. За Модрича!

На ЧЕ по футболу судьба отомстила за Хорватию и персонально за Модрича. Италия при помощи судьи пробралась-таки в 1/8 финала… где попала на Швейцарию. Все думали, что уж со швейцарами макаронники разберутся без проблем – но не тут-то было! Швейцарцы вынесли Италию без шансов – 2:0. Всё, Италия едет домой.

И ведь в чем прокол: по итогу матча судья добавил к основному времени матча… 2 минуты. Две, а не восемь! Скромненько. При этом в матче было 6 замен (из них две двойных), и, как меня тут наперебой уверяли “знатоки футбольных правил”, “за каждую замену добавляется полминуты к основному времени матча, зуб даю!”

“Убивал бы таких знатоков!” – как говорим в таких случаях мы с Остапом Ибрагимовичем Бендербеем. За 6 замен, стало быть, должно быть добавлено 3 минуты… А не 2, как оно произошло в реальности.

Почему так? Объяснение элементарно: к концу матча Италия “горела” Швейцарам не 1, а 2:0, плюс выглядела совершенно беспомощно и обреченно… Поэтому судьи решили не устраивать цирк с вымучиванием гола “хоть тушкой, хоть чучелом”. Было понятно, что ни за 8, ни даже за 18 минут, как ни добавляй, итальянцы исход не переломят.

Судьи поняли, что все бесполезно – да и свистнули уже через 2 минуты, 90+2. Цинизм продолжается на этом ЧЕ, и самым откровенным образом. Грустно это, девушки. Жалко хорватов, а швейцары – молодцы!

Источник: Размышления вольного социолога


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