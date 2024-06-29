Guardian – «не готов умирать» — украинцы всё чаще пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт

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С начала конфликта тысячи мужчин призывного возраста покинули Украину, и этот отток наверняка продолжится, несмотря на все существующие препятствия, пишет The Guardian. В интервью издания уклонисты признались, что бояться погибнуть в бою, и выразили опасение, что не получат достаточной подготовки перед отправкой на фронт.



AP

Несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, с начала конфликта тысячи украинцев незаконно пересекли границу. Ожидается, что попытки бежать из страны участятся после недавнего принятия нового радикального закона о мобилизации, пишет The Guardian.

По словам издания, ВСУ отчаянно не хватает солдат. Многие добровольцы погибли, оказались ранены или просто истощены, поэтому Киеву приходится вербовать людей, которые не испытывают особого желания отправляться на фронт.

Предполагается, что ещё до начала новой волны мобилизации более 20 тыс. украинцев сбежали из страны. Некоторые из них утонули, когда они пытались пересечь западную границу и попасть в Румынию, обращает внимание The Guardian.

Корреспондент издания пообщался с украинцами, которые прячутся дома от призыва. Многие заявили, что бояться погибнуть в бою, а некоторые предположили, что не получат достаточной подготовки перед отправкой на передовую.

«Я хочу уехать из страны. Мой разум не может больше находиться здесь, как в ловушке», — заявил изданию один из собеседников по имени Дмитрий. Через друзей, которые уже бежали, он нашёл контакты людей, которые обещали помочь вывезти его с Украину за высокую плату — от €8 тыс.

По словам Дмитрия, он «не был создан для войны» и «не протянет на фронте». «Я хочу создать семью и посмотреть мир. Я не готов умирать», — заявил он. В беседе с The Guardian украинец добавил, что не знает, может ли доверять перевозчикам, которые недавно подняли цены, чтобы удовлетворить растущий спрос, но признал, что не видит других вариантов.