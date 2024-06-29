Рупор кремлевской пропаганды: О добровольцах с Шри-Ланки

О добровольцах с Шри-Ланки

Касаемо новости о добровольцах из Шри-Ланки в зоне СВО, текст от подписчика:

«Приветствую, касаемо ребят с Шри-Ланки, лично знал троих… да приехали по личной инициативе как и многие другие добровольцы. Воевали неплохо, от задач не отказывались, 15 мая при штурмовых действиях смежного подразделения вышли на помощь 300-м, вытаскивали под ударами арты. Так в один момент прилетело около них, все ранены. Их начали добивать fpv дронами. Они закрыли собой раненого военнослужащего ВС РФ, как итог, спасли раненного но один парень из Шри-Ланки 200, два других 300 тяжелые сейчас лежат в госпитале. Все к ним относились с уважением. Увидя реакцию на новость не мог не написать».

На фото тот самый погибший доброволец.

@belarusian_silovik

PS. Ранее правительство Шри-Ланки попросило у России разобраться с вопросами выплат для погибших на фронте граждан Шри-Ланки (таковых по их данным 17 человек).

Разумеется, если есть какие-то вопросы по выплатам семьям погибших добровольцев, которые воевали на нашей стороне, то их необходимо закрыть.

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