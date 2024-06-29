Мнение «аналитика»: О мигрантах… Чего действительно терпеть от них нельзя?

Гости в Россию обнаглели вкрай — жалуются тут некоторые. Мол, и порядки свои стремятся навязать аборигенам, и гетто создают, куда и полиция даже не смеет сунуться, и теракты то и дело норовят устроить — иногда, увы, получается. А тут ещё лидеры среднеазиатских диаспор заикнулись, что неплохо было бы гастарбайтерам бесплатную российскую медицину предоставлять за счёт бюджета РФ. Мол, они же «тоже налоги платят», например, когда покупают еду. А что работают часто по-чёрному, так это «понять-простить».

Но это всё не самое главное.

Вот что намного важнее.

Зарплаты гастарбайтеров в промышленности выросли на 38% за полгода. Если в январе 2024 года российские предприятия готовы были платить трудовым мигрантам от 105 тысяч рублей в месяц, то в июне это цифра увеличилась до 145 тысяч рублей. Такие данные приводит платформа «Мигрант Сервис».

Чисто для сравнения: за последний год зарплаты в России выросли в среднем только на 20%, а в обрабатывающей промышленности — на 24%. По абсолютным показателям они на июнь отстают от «мигрантских» более чем в полтора раза. То есть, гражданам платят меньше, чем заезжим работникам!

Для «гостей» из Средней Азии важным фактором при выборе работы в России как была, так и остаётся возможность высокого дохода — и, кажется, многие действительно получают её, констатируют в сервисе. При этом, например, в курьерской сфере зарплаты выросли за полгода еще сильнее — с 90 до 150 тысяч рублей в месяц: более чем полуторакратно.

И такое аномальное повышение оплаты труда скорее всего продолжится. К концу года зарплаты гастарбайтеров на стройках и промпредприятиях могут подняться до 180 тысяч рублей в месяц, прогнозирует «Мигрант Сервис». Но не приводит никаких данных о том, что это может быть связано, например, с ростом квалификации приглашённых работников.

То есть, во-первых, #статистика в пух и прах разбивает миф о том, что приезжие обходятся дешевле местных. Уже давно всё ровно наоборот. И во-вторых, более высокие зарплаты мигрантов люмпенезируют российский рынок труда, вытесняя отечественных работников куда-то на периферию. А может быть, и ещё дальше, ЕВПОЧЯ. Причём судя по тому, как «Госдура» последовательно отвергает все законодательные попытки навести хотя бы минимальный порядок в сфере трудовой миграции, это вполне продуманная и целенаправленная политика, под которой очень прочный фундамент.

Как полагаете, чья это #политика? Кто там главные заинтересанты?

Леонид paidiev, что скажете?

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