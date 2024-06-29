 

Экс-советник Пентагона – РФ бережёт своих и методично истощает ВСУ — но американские СМИ об этом не пишут

29.06.2024, 22:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вместо того чтобы гнаться за территориальными успехами, российская армия планомерно ослабляет украинские войска, — а значит, чётко идёт к поставленной цели, заявил экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью Breaking Points. Как отмечает эксперт, американские СМИ этот факт не освещают — потому что для них это будет равносильно тому, чтобы признать поражение Запада.

ТЕОДОР ПОСТОЛ, экс-советник Пентагона: Мы только что, при первой попавшейся возможности, решили провоцировать россиян, и это не назовёшь умелой дипломатией. Вот у нас война, в которой мы хотим выиграть. Между прочим, мы её не выигрываем, мы её проигрываем самым катастрофическим образом, и американская пресса это не освещает. Сейчас российская сторона, согласись она не считаться с потерями, могла бы за несколько недель положить конец этой войне. На данный момент они сводят к минимуму свои потери, одновременно уничтожая украинские вооружённые силы, нанося им потери темпами порядка 2000 бойцов в день, или около 40-45 тысяч в месяц. Такова стратегия российской стороны на данный момент времени.

Поэтому мы и не наблюдаем больших территориальных успехов, ведь их стратегия в том, чтобы уничтожить украинскую армию, а потом уже, когда она будет достаточно истощена, войти и всё захватить. У них 300 тысяч военных, полностью вооружённых, подготовленных и оснащённых, которые на данный момент не участвуют в боях, и которых они могут задействовать в любой нужный момент. Стоящая перед ними проблема – если это можно назвать проблемой – в том, что они не хотят лишних потерь, связанных с крупными наступательными действиями против боеспособной армии. Потому первая часть их стратегии – уничтожить боеспособность противостоящей им армии и дальше задействовать вспомогательные, резервные силы против остатков ВСУ.

Это плохая ситуация. И американская пресса освещает её некорректно. Я каждый день слежу за этим. Многие международные организации освещают ситуацию, и каждый раз, когда проверяешь то, что они сообщают, и то, что впоследствии подтверждается, их сообщения оказываются верными. Так что мне очевидно, что у нас (и у меня, и у других) верное представление о ситуации на Украине. Мы уже проиграли.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.


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