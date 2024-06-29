Мнение: О психологических патогенах

Завтра начнется продажа мест на курс "Психологический иммунитет". Ссылка на продажу, как всегда, появится здесь и в моем ТГ-канале. Курс начнется 3-го июля, в первый день курса продажа мест закроется.

Наш иммунитет работает независимо от того, что мы о нем знаем.

Психологического иммунитета это тоже касается.

Судя по опросам в ТГ-канале, многие считают, что хороший психологический иммунитет – то же самое, что и хорошие границы.

Но личные границы – это только часть психологического иммунитета.

Вот на схеме вокруг Я – три защитные круга. Все три входят в психологический иммунитет.

Личные границы – это круг 2.

Даже если личные границы плоховаты, есть еще круг 1 и круг 3, они могут защитить даже человека с плохими границами.

И бывает, что при плохих личных границах два другие круга работают неплохо и с защитой справляются.

Что такое круги 1 и 3, как круг 1 защищает внутри сознания, а круг 3 – за пределами личных границ, впервые расскажу на курсе.

Вообще, задача у психологического иммунитета – защищать от любого дурного влияния, не только людей, но и идей, а дурное влияние идей на нас так обширно, так многообразно, что темой личных границ это все не исчерпывается.

Психологический иммунитет служит для предотвращения психологических болезней.

В отличие от психических болезней болезни психологические – это нарушения на уровне личности, а не на уровне психики. Хотя при больших проблемах личности симптомы напоминают психические расстройства.

Все почти психологические болезни принято объединять словом "травма". Но серьезные травмы в мирное время бывают редко, а незаживающие мелкие травмы, подолгу гноящиеся и переходящие в хронические – это вопрос плохого иммунитета.

Еще чаще травмы обвиняются там, где не они – причина страданий.

Когда люди не могут объяснить какое-то явление, они обращаются к мифам. Вот миф о травме – это ответ на вопросы: "почему я страдаю?" "почему мне не везет?" "почему у меня ничего не получается?", когда других ответов нет.

Как миф о первородном грехе. "Почему люди смертны?" "Потому что прародители их согрешили". Те, кто понимают это буквально, могут считать, что когда-то люди были бессмертны, не символический Адам Кадмон, а обычные люди.

Задав в ТГ вопрос о примерах психологической аллергии, я увидела, что большинство комментаторов относят к этому любое саморазрушительное поведение, любые неадекватные поступки, любые эмоции, которые им вредят и мешают.

Получается, судя по опросу, что все страдания люди причиняют себе сами, а могли бы вообще не страдать. Как однажды сказал Гурджиев: "Страдания – это просто привычка, от которой нужно избавиться".

Это остроумный, лаконичный, но очень упрощенный взгляд на психологические проблемы, и это взгляд неверный.

Не аллергией объясняются все физические болезни, не агрессией собственного иммунитета, вокруг нас – огромное количество патогенов: вирусов, бактерий, грибов, паразитов, конкурирующих за место под солнцем и изобретающих хитроумные способы внедрения в человеческий организм для его использования и разрушения.

На примере болезней мы видим, как менялся взгляд с религиозного морализма на научный гуманизм. Когда-то многими всерьез считалось, что болезни даны за грехи. Потом люди стали считать, что вина за большинство смертей – на миазмах, так называли нечистые места, где живут Лихорадки, нападающие на прохожих. Когда открыли бактерии и увидели их под микроскопом, стало понятно, что в сточных канавах живут не демоны, а кишечные, чумные, туберкулезные и прочие палочки.

Знание о психологическом иммунитете проходит тот же путь.

Казалось когда-то, что все психологические проблемы людей от грехов, потом – от детских травм, по сути – от родительских грехов. Теперь пришло время увидеть хотя бы миазмы, а лучше сразу бактерии, которые вызывают у людей саморазрушительное поведение, если не справляется их иммунитет.

Вот якутский или чукотский шаман начинает свое камлание, входит в транс, чтобы совершить астральное путешествие и увидеть причину болезни. Он находит виноватого и, если это враждебный дух, просит защиты у дружеских духов, а если сам дружеский дух, приносит искупительные дары.

Сравните с психотерапевтом. Он слушает клиента, входит в транс, начинает сеанс провидения, помогает вспомнить детский эпизод, во время которого все повредилось, помогает обратиться к духу матери или духу отца и разрулить конфликт, случившийся много лет назад. Иногда советует откупиться, а иногда осуждает родителей и просит заступничества у коллективного бессознательного.

А теперь представьте психологов будущего, знающих, что склонность людей разрушать себя, отравлять, гнобить, разлагать, сводить с ума фобиями, аддикциями, фрустрациями – это заражение, и умеющих эти заражения лечить.

Нам удобнее считать, что алкоголики, наркоманы, любовные аддикты, и просто невезучие люди сами во всем виноваты. Хуже только мысль, что в их страданиях виноваты их грехи.

Верно, что человек на многое влияет. Но во-первых, не на все, а во-вторых, чтобы влиять, надо видеть и понимать, на что и как.

На новом курсе я постараюсь рассказать про все главные патогены: как они устроены, почему и как они влияют на человека, как от них защищаться. Человек несет ответственность за защиту себя, но у него должно быть понимание, как это делать.

Когда знаменитый популяризатор генетики Ричард Докинз в конце прошлого века высказал мысль, что мемы, единицы культурной информации, конкурируют в культуре людей так же, как гены конкурируют в их популяции, эта красивая идея всем понравилась, но дальше любования не пошло.

Когда люди думают о конкуренции генов, они обычно представляют сперматозоидов, бегущих марафон, или угрюмо размышляют: почему цивилизованные люди размножаются меньше, чем нецивилизованные. Если же они погружаются еще глубже, то могут раскопать зловещий скелет евгеники и с отвращением отшатнуться. На этом их размышления обычно заканчиваются.

О конкуренции мемов думать тоже не хочется. Ну конкурируют они и ладно, каждого из людей это как будто не особо касается, больше касается социальных процессов.

На самом деле конкуренция генов касается не столько размножения людей, сколько их болезней, внедрения вирусов, мутаций клеток, образования картелей и монополий. Жизнь на Земле зародилась, благодаря конкуренции и кооперации клеток.

Так же активно, целеустремленно, воинственно ведут себя и психологические патогены. Они конкурируют за людей, чтобы одних устранить с дистанции, других использовать, отобрав ресурсы, а третьих вовлечь в симбиоз. И зависит это от психологического иммунитета.

Тема эта новая, необычная, однако мы попробуем на курсе не только немного разобраться, но и сделать свой психологический иммунитет лучше.

Надо иметь в виду, что очень распространены и полезные, добрые к нам вирусы и бактерии, без которых не было бы жизни. В психологическом пространстве полезных влияний и заражений тоже очень много, при нормальном иммунитете намного больше, чем вредных. Это тоже обсудим.

Готовы к чему-то новому, друзья?