“Палач” назвал лучшие портативные консоли

Эксперты портала “Палач” выделили пятерку лучших портативных консолей. Сообщается, что все они доступны в России.

Anbernic RG35XX Plus. Бюджетный вариант (8,1 тыс. руб.). Эмулирует ретро-консоли (NES, PlayStation 1 и др.), оснащен 3,5-дюймовым дисплеем в стиле Game Boy.

Nintendo Switch OLED. Гибридная консоль (27,9 тыс. руб.). Подключается к телевизору, а также может использоваться как портативное устройство. Отличается 7-дюймовым OLED-экраном и длительным зарядом батареи (4,5-9 часов).

Steam Deck OLED. Консоль с 90-герцовым OLED-экраном (58,9 тыс. руб.). Позволяет играть в полноценные ПК-игры из магазина Steam, подходит как новичкам, так и опытным геймерам.

Asus ROG Ally. Консоль на базе Windows (67,9 тыс. руб.).

Lenovo Legion GO на Windows. Консоль на базе Windows (85,2 тыс. руб.).