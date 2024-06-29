Мнение: Можно ли конкурировать с китайским автопромом, главный китайский рынок сбыта и рыночные цены на авто

1. Китайцы отожрали огромный кусок российского авторынка, забрав оставленное западными брендами поле боя. Представляю, как больно и обидно сейчас менеджерам западных компаний, которые десятилетиями дрались за русского покупателя, грызли друг друга зубами за каждые полпроцента от объёма продаж. Они добились отличных результатов в России, но тут наступил 2022, и робкое начальство приказало им уйти, оставив все результаты своего труда приплясывающим от ликования китайцам…

Русский автопром тем временем свои позиции улучшить не смог — санкции создали проблемы с производством — однако долю рынка наши заводы всё же сохранили. С одной стороны, мне немного грустно за отечественного производителя. С другой стороны, правила есть правила — за дружбу с Западом надо платить (ссылка):



…если не смотреть на цифры, то полное ощущение, что китайские марки разрывают наш рынок как тузик грелку, вчистую выигрывая у отечественных производителей. Но оказывается это совсем не так. Взгляните на статистику. В 2020 году было продано 1 млн 599 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а в 2023 году лишь 1 млн 149 тысяч. И при этом все наши производители, и АВТОВАЗ, и ГАЗ и УАЗ не снизили, а наоборот даже немного нарастили продажи. И это при том, что 2023 год был все еще сложным, был недостаток комплектующих, Весту еще не успели в первые месяцы перевезти в Тольятти, еще не возобновили производство Ларгуса. И даже несмотря на это, все равно вышли в плюс. А в этом году уже сейчас очевидно, что продажи и доля на рынке еще вырастут, а впереди еще и начало производства Искры и Ауры!

Так что, получается, что наш автопром вполне успешно противостоит китайцам на нашем рынке.

И, да, кто-то напишет про якобы огромные пошлины. Ну во-первых, у Haval тут свой завод, и пошлины он не платит. Пусть и остальные строят. Или забирают заводы ушедших западных брендов. Не хотят? Значит их все устраивает.

А во-вторых, а вы попробуйте продать автомобиль Лада в Китае. И вы узнаете что такое на самом деле защита своего рынка, и как на самом деле выглядят гигантские пошлины и драконовские правила.

Кстати, коллеги, а что будет, если попытаться продать автомобиль Лада в Китае? Какими конкретно его обложат пошлинами? Я могу ошибаться, но, кажется, сейчас они в Китае не так уж и велики.

2. Россия в последние два года стала настоящим Клондайком для китайского автопрома. И это хорошо, так как зависимость обоюдная: не только мы теперь зависим от китайских поставок, но и китайцы зависят от нас как от главного экспортного рынка (ссылка):



По итогам первых пяти месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим рынком сбыта для китайских автомобилей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

За этот период времени в РФ ввезли суммарно 372,5 тысячи китайских автомобилей. Второе место в рейтинге заняла Мексика. В эту страну из Китая в январе-мае отправили в общей сложности 190,6 тысячи машин. Таким образом, Россия опередила ближайшего преследователя почти в два раза.

Тройку лидеров замкнула Бразилия с результатом 159,6 тысячи импортированных авто. В топ-5 по этому показателю также вошли Бельгия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В первую страну из Китая отправили 124 тысячи автомобилей, а во вторую — 114,5 тысячи.

Поставки китайских автомобилей в Россию начали резко расти после ухода с отечественного рынка западных производителей. <…> По итогам <…> всего 2023 года импорт китайских машин в Россию увеличился на 258 процентов и достиг уровня 22,52 миллиарда долларов в денежном выражении.

3. На Сделано-у-Нас оправдывают рост цен на автомобили. Правильно, но тщетно — когда речь заходит о собственном кошельке, большая часть людей к рациональным аргументам прислушиваться принципиально перестаёт (ссылка):

Вот скажите, сколько лет должно пройти, чтобы люди наконец поняли, что уже более 30 лет они живут в стране с рыночной экономикой, и поэтому цены на товары определяются по законам рынка? Почему автомобили так подорожали, ну почему…

Да потому что смогли. Потому что их за эту цену покупают. Вот поэтому они и подорожали.

Поймите простую вещь: никто (вы в том числе) не станете продавать что-то за 100 рублей, если у вас это готовы купить за 150 рублей.

В плановой экономике цена назначается сверху. И она не зависит от себестоимости, может быть ниже неё. Да и сама по себе “себестоимость” вещь эфемерная довольно, ведь в цепочке цены на всё тоже назначаются сверху, поэтому по сути госплан диктует не только конечную цену, но и себестоимость продукта.

Но и в рыночной экономике себестоимость не определяет стоимость товаров. Их определяет две вещи — спрос и предложение. И цена товара всегда будет такой, за какую этот товар готовы купить. Независимо от себестоимости товара.

Почему выросли цены на автомобили? Это вам в уши могут сколько угодно втирать про “выросли цены на комплектующие и металл”, они то выросли, но цены на автомобили выросли не поэтому. А потому что после ухода с рынка иностранцев — образовался дефицит. Точнее он образовался еще раньше — в пандемию возник дефицит чипов, и цены полезли вверх еще тогда. А цена зависит от спроса и предложения. Спрос не снизился, а предложение снизилось. И поэтому выросла цена. Такой закон рынка.

И никто тут не виноват. Не может АвтоВАЗ сказать “а клали мы на этот ваш рынок, будет продавать автомобили по старой цене”. Не могут. Ибо это глупо. Потому что тогда они не получат прибыли, такой какую получают конкуренты, а значит не смогут вкладывать в модернизацию, в развитие производства, создание новых моделей, внедрение новых опций. Да, спрос вырастет на их продукцию, вот только как этот спрос удовлетворять? Надо закупать оборудование, нанимать персонал, чтобы расширять производство, а на это денег нет, ведь автомобили продаются дешево. И выстраивается очередь. И покупатели уходят к конкуренту, который предлагает автомобиль пусть и дороже, но здесь и сейчас. Или идут на вторичный рынок.

Поэтому так это не работает! Всегда, если есть возможность поднять цены, цены будут расти. Если на рынке даже простейший голый китаец стоит 2+ млн, то по какой такой причине АвтоВАЗ станет продавать свои автомобили аналогичного уровня значительно дешевле? Да нет таких причин. Цена устанавливается в зависимости от спроса и возможности этот спрос удовлетворить. И учитывая, что производство Лад не снижается, а наоборот растет, то значит цена полностью соответствует тому, за сколько эти автомобили готовы покупать. И не важно какая там себестоимость.

Добавлю к этому, что по мере роста производства рынок восстановится, и машины неизбежно начнут дешеветь: так устроен капитализм. Процесс импортозамещения идёт довольно бодро, так как больших скидок, думаю, можно всерьёз ждать уже через несколько лет.