СМИ: Сергей Собянин лично разнёс кувалдой макет двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3 в музее транспорта

Посетители музея транспорта Москвы не увидят макет советского двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3 – как утверждает Telegram-канал журнала «Столица», его уничтожил лично мэр Сергей Собянин.

Инцидент произошёл утром 29 июня, когда градоначальнику проводили экскурсию по запасникам музея. Он заинтересовался макетом и спросил у сотрудников музея: «Это что, у нас были двухэтажные автобусы, как в Лондоне?»

«Экскурсовод ответил мэру утвердительно и это был благоразумный поступок, но штатный историк музея не удержался и поправил коллегу и мэра: не автобус, а троллейбус. После этих слов начался сущий кошмар», – рассказал источник издания.

Свидетели утверждают, что Собянин переменился в лице и сказал: «Чтобы я больше этого слова здесь не слышал», после чего потребовал принести ему кувалду и лично разбил макет. Позже работники музея уже по собственной инициативе убрали из экспозиции исторические фотографии, на которые попал ЯТБ-3, – их вернут на место после ретуши.

«На фото 1938 года вместо ЯТБ-3 решили добавить дизель-электрический автобус ЗИС-154. Это как бы далёкий предок нынешних электробусов, мэру обязательно понравится. Заодно на том же снимке обновим инфраструктуру – расширим тротуары, выложим их плиткой, поставим современные энергосберегающие фонари», – пояснил собеседник.

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