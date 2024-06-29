 

СМИ: Сергей Собянин лично разнёс кувалдой макет двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3 в музее транспорта

29.06.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посетители музея транспорта Москвы не увидят макет советского двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3 – как утверждает Telegram-канал журнала «Столица», его уничтожил лично мэр Сергей Собянин.

Инцидент произошёл утром 29 июня, когда градоначальнику проводили экскурсию по запасникам музея. Он заинтересовался макетом и спросил у сотрудников музея: «Это что, у нас были двухэтажные автобусы, как в Лондоне?»

«Экскурсовод ответил мэру утвердительно и это был благоразумный поступок, но штатный историк музея не удержался и поправил коллегу и мэра: не автобус, а троллейбус. После этих слов начался сущий кошмар», – рассказал источник издания.

Свидетели утверждают, что Собянин переменился в лице и сказал: «Чтобы я больше этого слова здесь не слышал», после чего потребовал принести ему кувалду и лично разбил макет. Позже работники музея уже по собственной инициативе убрали из экспозиции исторические фотографии, на которые попал ЯТБ-3, – их вернут на место после ретуши.

«На фото 1938 года вместо ЯТБ-3 решили добавить дизель-электрический автобус ЗИС-154. Это как бы далёкий предок нынешних электробусов, мэру обязательно понравится. Заодно на том же снимке обновим инфраструктуру – расширим тротуары, выложим их плиткой, поставим современные энергосберегающие фонари», – пояснил собеседник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Apple добавила RCS в iMessage, но отказалась от сквозного шифрования

29.06 / Игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro оценен в 254 тысячи рублей

29.06 / В рамках 14 пакета санкций ЕС россиян не допустят на международные олимпиады по математике, физике и программированию

29.06 / Нейроонколог дала советы по снижению риска развития рака мозга

29.06 / Мнение: ЛюдЯм ндравится

29.06 / Мнение «аналитика»: О суровом немецком юморе… Кому теперь не до смеха?

29.06 / “Хочу верить, что сейчас я не на пике” – Юлианна Караулова о карьере, друзьях, “Фабрике звезд” и “Кто хочет стать миллионером?”

29.06 / Мнение: Беспилотные трамваи в Петербурге, завод роботов в Подмосковье и российские чипы для авиации

29.06 / Новая портативная консоль RG40XX от Anbernic эмулирует игры PS1 и PSP

29.06 / Знаменитый тост Сталина за российский народ внесут в школьные учебники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика