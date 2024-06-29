Apple добавила RCS в iMessage, но отказалась от сквозного шифрования

В рамках второй бета-версии iOS 18 Apple добавила в iMessage поддержку стандарта RCS, о чем давно просили Google и пользователи Android. Тем не менее, на данный момент сообщения остаются незащищенными сквозным шифрованием.

С выходом финальной версии iOS 18 ожидается добавление и этой функции. Американские пользователи операторов AT&T, T-Mobile и Verizon уже могут воспользоваться RCS, получив возможность отслеживать статус доставки и прочтения сообщений, индикаторы ввода текста и улучшенный обмен файлами.

Однако в текущей версии сообщения SMS и MMS имеют ограниченные настройки. Google неоднократно призывал Apple интегрировать RCS в iMessage, так как он, в отличие от SMS, не имеет ограничений по количеству символов, поддерживает отправку фото без сжатия и групповые чаты.