 

Игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro оценен в 254 тысячи рублей

29.06.2024, 18:06, Разное
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MSI обновила свою линейку игровых ноутбуков Titan 18 Pro, теперь доступную с процессорами AMD Ryzen. Особо стоит отметить модель с топовым 16-ядерным Ryzen 9 7945HX3D, получившим технологию 3D V-Cache.

Как и ранее выпущенная версия на базе Intel Core i9-14900HX, обновление получило флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 Mobile. Мобильная версия отличается от десктопного оригинала меньшим размером, пониженной производительностью и меньшим объемом памяти – 16 ГБ против 24 ГБ в настольном ПК.

Помимо топовых процессора и видеокарты, MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition оснащается 18-дюймовым miniLED-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Производитель заявляет о 100-процентном охвате цветовой гаммы DCI-P3.

Из-за использования процессора AMD, ноутбук не поддерживает Thunderbolt 4. Однако это компенсируется наличием двух портов Type-C USB 3.2 Gen 2, один из которых поддерживает быструю зарядку Power Delivery, а также портов USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 и слота для SD-карт.

На текущий момент, MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition продается в Китае по цене 22 тысячи юаней (около 254 тысяч рублей). Информация о доступности ноутбука в РФ и его цене пока не поступала.


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