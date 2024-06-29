В рамках 14 пакета санкций ЕС россиян не допустят на международные олимпиады по математике, физике и программированию

В рамках 14-го пакета санкций против России, готовящегося Евросоюзом, российским командам запретят участие в международных олимпиадах по физике, математике и программированию. При этом гражданам РФ не запрещено и даже рекомендовано выступать за команды других стран по этим дисциплинам.

Новые положения пролоббировал неназванный независимый исследователь и кандидат экономических наук из Великобритании, Глазго. Он обратил внимание европейских чиновников на то, что естественные науки стали «военно-прикладными видами спорта».

«Россия традиционно занимала ведущие места в перечисленных дисциплинах, завоёвывая значительное количество золотых и серебряных медалей. Это положение вещей и прежде вызывало беспокойство, а теперь стало категорически неприемлемым», – пояснил источник AFP.

В свою очередь в Еврокомиссии заявили, что «программирование – не кёрлинг, а математика — не прыжки на батуте». По мнению чиновников, «доминирование диктатур» в этих дисциплинах представляет реальную угрозу свободному миру.

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