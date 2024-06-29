 

В рамках 14 пакета санкций ЕС россиян не допустят на международные олимпиады по математике, физике и программированию

29.06.2024, 17:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках 14-го пакета санкций против России, готовящегося Евросоюзом, российским командам запретят участие в международных олимпиадах по физике, математике и программированию. При этом гражданам РФ не запрещено и даже рекомендовано выступать за команды других стран по этим дисциплинам.

Новые положения пролоббировал неназванный независимый исследователь и кандидат экономических наук из Великобритании, Глазго. Он обратил внимание европейских чиновников на то, что естественные науки стали «военно-прикладными видами спорта».

«Россия традиционно занимала ведущие места в перечисленных дисциплинах, завоёвывая значительное количество золотых и серебряных медалей. Это положение вещей и прежде вызывало беспокойство, а теперь стало категорически неприемлемым», – пояснил источник AFP.

В свою очередь в Еврокомиссии заявили, что «программирование – не кёрлинг, а математика — не прыжки на батуте». По мнению чиновников, «доминирование диктатур» в этих дисциплинах представляет реальную угрозу свободному миру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Apple добавила RCS в iMessage, но отказалась от сквозного шифрования

29.06 / Игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro оценен в 254 тысячи рублей

29.06 / Нейроонколог дала советы по снижению риска развития рака мозга

29.06 / Мнение: ЛюдЯм ндравится

29.06 / Мнение «аналитика»: О суровом немецком юморе… Кому теперь не до смеха?

29.06 / “Хочу верить, что сейчас я не на пике” – Юлианна Караулова о карьере, друзьях, “Фабрике звезд” и “Кто хочет стать миллионером?”

29.06 / Мнение: Беспилотные трамваи в Петербурге, завод роботов в Подмосковье и российские чипы для авиации

29.06 / Новая портативная консоль RG40XX от Anbernic эмулирует игры PS1 и PSP

29.06 / Знаменитый тост Сталина за российский народ внесут в школьные учебники

29.06 / Врач предупредила, что чрезмерная потеря веса чревата для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика