Нейроонколог дала советы по снижению риска развития рака мозга

Сара Мид, нейроонколог из больницы Харборн в Великобритании, пояснила о способах снижения риска развития рака мозга. Она дала несколько рекомендаций.

Мид заявила о необходимости поддерживать здоровый вес и важности заниматься физической активностью. Тренировки на свежем воздухе укрепляют иммунную систему, которая эффективно борется с потенциально раковыми клетками. Нельзя допускать системного воспаления. Физические упражнения помогают его снизить.

Важно избегать избытка гормонов роста. Их излишнее производство повышает скорость деления клеток, включая раковые. Питание должно быть сбалансированным. Необходимо ограничить жирную и сладкую пищу, включить в рацион овощи и фрукты. Нужно употребляйте жирные кислоты омега-3 из рыбы. Они важны для здоровья мозга.

Немаловажное значение занимает режим дня. Здоровый взрослый должен спать 7-9 часов в сутки. Качественный сон необходим для восстановления клеток и снижения риска повреждений ДНК.