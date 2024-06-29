Мнение: ЛюдЯм ндравится

Надо, кстати, признать неоспоримый факт: в целом большинству населения в РФ вообще всё происходящее в последние годы НДРАВИЦА. Именно что – не только конкретно СВО (на что чаще обращают внимание СМИ), а – вообще всё. Уровень довольства властями и страной – запредельный, а то, что там не сильно впечатляющие цифры, типа “43% одобряющих” – надо отнести на счет чрезвычайной склонности нашего народонаселения в целом к нытью.

Русский человек – нытик в какой-то степени профессиональный; он ноет не потому, что действительно ощущает какой-то дискомфорт, а потому, что в силу российской специфики он всегда воспринимает любой опрос как некую возможность “диалога с Начальством”, и именно поэтому не считает правильным признаваться в довольстве чем бы то ни было; здесь в нем живет здравое опасение, что Начальство прочтет и наверняка передумает давать народонаселению какие-то ништяки; а зачем, мол? Они ведь уже и так счастливы?

Поэтому поныть – это обязательно; тем русский человек, можно сказать, исполняет свой долг перед Опчеством. Побольше поноешь – побольше получишь. Оптимизм в России экономически невыгоден. Поэтому у нас ноют все и всегда, это просто НОРМА.

И вот если взять на это поправку – мы и получаем базовый уровень всеобщего довольства.

Русский народ на самом деле просто не знает, чего еще желать. Деньги платят, и много; какие-то товары все еще есть, может, и не такие качественные, как раньше – но качество неприхотливого русского человека всегда интересовало мало, этим он и ценен.

Украину ему не жалко, ни капли. Ни украинских городов, ни отдельных украинцев – вообще никого. Как я уже когда-то писал, с эмпатией здесь всегда было плохо… и осталось не лучше. “Начальству виднее!” – говорит русский человек, и после этого вообще выбрасывает всякую муть из головы. При этом не надо думать, что тут какая-то “украинофобия”. Нет, ровно в той же степени, то есть хладнокровно, у нас относятся и к “вечным мобилизованным”, и тем паче к добровольцам-контрактникам; они, мол, знали на что шли, а наше дело сторона.

Да, цены растут – но ведь и зарплаты растут. Вон, сообщение с ХедХантера:

“В сервисе hh рассказали, что у них опубликовано 280 тыс вакансий с зарплатой от 500 тыс руб. Все из-за дефицита кадров и возросшей конкуренции за специалистов”. Жисть наступила – сказка; спасибо Путину за это!

Мигрантов Бастрыкин пообещал всех собрать и отправить на ЛБС рыть окопы – любо! Гомосеков и всякое прочее ЛГБТ гнобит – любо! Запрещает бабам разводиться и чтоб аборты не делали – любо три раза! А то ишь, распустились. Выперли из страны проклятых интелей, чтобы они не бухтели о всякой ерунде, а учоных-кипячёных вообще сажают пачками – правильно, так их, очкариков! Пусть понюхают народную парашу, глядишь, уважать станут Рабочего Человека!

Ну и как апофеоз счастья и сбычи мечт – грозим Америке атомной бонбой; стереть ее в ядерную пыль. А, задрожали, пиндосы проклятые. Давай, Владимир Владимирович. Уважение! Весь мир нас теперь боится. Гордость! Эх, хорошо в стране советской жить!

Да, и заодно собственность у проклятых олигархов отбирают. Теперь это – на раз-два. И причину придумали – “за невыполнение гособоронзаказа”. Генпррокуратура втемяшивает иск “за невыполнение”, суд – и вуаля. Лавина исков по стране. А собственники пусть бегут, пока еще и в госизмене не обвинили. Ха-ха-ха! Так их! Величайшая народная Мечта с большой буквы М – пересмотр итогов приватизации- и ту дорогой ВВП уже реализует. Нравится такое народу? Да народ вне себя от счастья. Октябрьская революция на бис!

Что, собственно, всегда хотел народ. Чтоб денег платили вдоволь, чтоб буржуев не было, чтоб в магазинах всё было (качество хотя бы китайское), и чтоб дать выход накопившейся агрессии – жечь, убивать, взрывать. Всё есть! Получите, распишитесь. Никогда еще так хорошо не жили!

Да, и УВАЖЕНИЕ, конечно. Уважения тоже, как говорит остроумный народ, хоть ж…й ешь. Атомная бомба же.

Всё предусмотрел мудрый Вождь, на все народные чаяния ответил. Теперь только застрелиться.