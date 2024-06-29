Мнение «аналитика»: О суровом немецком юморе… Кому теперь не до смеха?

Немцы тоже умеют шутить. Порой так тонко, что даже толсто.

Самое смешное будет, конечно, под катом. А в преамбуле — несколько слов о том, кому теперь становится не до смеха. Так и хочется спросить: ну, что, попраздновали? Получили весёлую и тёплую — незабываемую — атмосферу?

Платите!

Главной сенсацией Чемпионата Европу по футболу стала… #Украина. Не команда, вылетевшая с группового этапа, а сами украинцы. Украинские болельщики — довольные жизнью, радостные, шумные…

Во-первых, их было много. Пожалуй, впервые так наглядно европейцы увидели, сколько украинских беженцев теперь осели в #ЕС. Потому что одно дело — сухие цифры в газетных сводках с пятой полосы, а другое — собственный визуальный ряд. Все эти переполненные украинские фан-сектора на стадионах, толпы счастливых молодых людей в вышиванках и с флагами. Что ж, #спорт — дело молодых.

Но и «война» — тоже.

А тут, во-вторых, перед глазами бюргеров нарисовалась огромная масса украинских мужчин вполне призывного возраста, азартных, здоровых, даже задиристых. И что же они все делают на трибунах, пока их менее удачливые сограждане сидят в окопах, либо «ухиляют» от ТЦК? И почему делают они это на европейские #деньги, ведь более половины там второй-третий год сидят на бюджетных пособиях? Плотно сидят.

Такие настроения передаются от избирателей политикам. И вот уже сухая статистика показывает, что финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие в среднем в месяц страна получала около 1,9 млрд евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств. Правда, часть денег выделили подконтрольные #США и ЕС международные финансовые организации. Но всё равно…

Дорого Украине обходится «праздник жизни» миллионов её громадян, честно сбежавших куда подальше. И, по некоторым данным, не собирающихся возвращаться обратно даже после того, как…

Впрочем, до этого «после того» ещё дожить надо. А доживут, видимо, не только лишь все ©. Проблемы ВСУ, к слову, тоже хорошо известны немцам. Вот и появился на одном из домов Мюнхена такой шутливый стрит-арт.

Это — граффити с украинским футболистом, которого в слезах уводят радостные представители ТЦК.

И так, как в каждой шутке есть только доля шутки, то это — ещё и намёк?

Тонкий или уже толстый?

—