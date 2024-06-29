“Хочу верить, что сейчас я не на пике” – Юлианна Караулова о карьере, друзьях, “Фабрике звезд” и “Кто хочет стать миллионером?”

В свои 36 лет Юлианна Караулова успела очень многое. Сегодня она не просто эстрадная артистка и телеведущая, а успешная актриса и мама. Звезда уверяет, что все это не пришло к ней легко, пришлось много работать над собой и постоянно совершенствоваться. Зато сейчас можно сказать, что артистка выполнила свою программу на все 100%, а впереди еще так много побед и достижений.

О карьере

Юлианна сегодня действительно очень востребована. Она постоянно на виду, как на экране, так и в прессе. Ее снимают, ее песни постоянно на высоких строчках чартов, она участвует в различных телепроектах и модных светских тусовках. Сама же звезда так говорит об этом: “Хочу верить, что сейчас я не на пике. Потому что это тогда бы значило, что скоро будет спад. Я надеюсь, что иду по спирали вверх, и все самое топовое еще впереди. Я давно уже в шоу-бизнесе и много делаю для того, чтобы оставаться на плаву. 20 лет прошло после моей “Фабрики звезд”. Бывали взлеты, падения с тех пор. Была и стагнация депрессивная, зато теперь я готова ко всему”.

О “Фабрике звезд”

Этот проект сыграл в жизни артистки очень важную роль. Именно после “Фабрики” она стала узнаваемой, настоящей звездой. Юлианна вспоминает: “Там все было по-настоящему. Никто ничего не режиссировал, не диктовал нам. Мы как хомячки в клетке жили, зная, что “большой брат” постоянно наблюдает. У меня там случился роман с Русланом Масюковым, и это точно была не постанова.

Для меня все это было в новинку – большая сцена, шоу. Я знала, что там крутятся большие деньги, но до конца это только на “Фабрике” осознала. Для одного из номеров мне Макс Фадеев купил платье за 2 000 долларов. Это событие было невероятное для меня, сказка просто. И общение со звездами близкое, их наставничество – все это “срывало крышу”, не все выдержали в итоге”.

О друзьях

Юлианна говорит: “Насколько существует дружба в любом бизнесе, настолько же она есть и в шоу-бизнесе. Она есть, но поддерживать ее сложно. Графики непростые, не все склеивается, чтобы видеться и общаться часто. Мы, например, с Натальей Подольской 20 лет уже дружим. Нам даже говорят, что мы похожи, это так и есть. С Мигелем иногда общаемся.

Вообще мы с “Фабрики” как члены одной семьи, которые могут годами не видеться, а потом встречаться и кайфовать от общения. С Бьянкой мы очень много лет общаемся. Хотя мы не в формате лучших подруг, не созваниваемся каждый день, но мы всегда на связи. Она однажды здорово мне помогла, написав песню “Ты не такой”. А недавно мы совместный трек записали про женскую дружбу”.

О работе без продюсера

Сейчас Караулова работает сама по себе, у нее нет контракта ни с одним продюсерским центром. Певица признается, что такой путь свободы она выбрала сама, но в нем есть свои плюсы и минусы. Юлианна рассказывает: “Я была с Максом Фадеевым, с Яной Рудковской, а после поняла, что хочу все делать сама. Просто ситуация так сложилась. Поначалу это было вынужденно, потом я влилась и стала привыкать сама работать.

Но это не значит, что я полностью не завишу ни от кого и могу делать, что хочу. У меня есть команда, мы все делаем сообща, и успех – наша общая заслуга. Просто команду эту я собрала сама и в ней последнее слово за мной. Я еще когда с Яной работала, уже мысли были уйти на вольные хлеба. Но нужен был опыт и смелость. Со временем я это наработала, нужно было время просто созреть”.

О передаче “Кто хочет стать миллионером?”

С весны прошлого года Юлианна ведет это шоу, заменив Дмитрия Диброва. Реакция на это событие у зрителей была разной. Многие возмущались, мол, как такая молодая девчонка будет вести серьезное интеллектуальное шоу. Караулова говорит: “Это же далеко не первый мой проект на телевидении. Я много всего вела до этого, с 2013 года опыт был большой.

Эта передача многое поменяла в моей жизни. Люди стали по-другому смотреть на меня, это повысило мой статус. Особенно это важно в регионах, я же езжу с концертами. Теперь меня больше людей знает. А критикам мне есть что ответить. У меня ведь два высших образования, два красных диплома. И вести интеллектуальную передачу я имею право. Вот так”.

Перед ролью ведущей шоу Юлианна выиграла его вместе с Тимуром Соловьевым в 2017 году. Тогда пара получала 3 миллиона рублей. И важно отметить, что в российской версии шоу таких побед было всего три, что делает честь артистке. Она действительно эрудированный, умный и серьезный человек. Юлианна признается, что Дмитрий Дибров сам благословил ее на ведение передачи и дал несколько дельных советов.

О видении себя в разных амплуа

Юлианна признается, что сейчас многие ее воспринимают больше как ведущую, чем как певицу. Сама же она говорит так: “Да, мое амплуа стало шире. Но я не могу сказать, что телевидение заменило мне сцену. Я активно выступаю с концертами, просто в телевизоре люди видят меня чаще. На концерты же не все ходят, а передачи смотрят миллионы.

Мне все это интересно, все мои роли и амплуа. Телевидение и эстрадная сцена – это два разных мира. Я другая там и там, и это нормально. Любой женщине хочется иногда быть манящей, легкой, а иногда – серьезной, даже драматичной. Внутри нас скрыто много ролей, и у меня сегодня есть возможность проявить себя во многих сферах”.

О совмещении личной жизни и работы

Сейчас Юлианна замужем за продюсером Андреем Черным. Пара растит сынишку Сашу, которому 3 года. Артистка рассказывает: “Совмещать работу и личное сложно. Мы иногда даже ссоримся из-за этого. Работа начинает переходить в нашу бытовую часть, Андрей пытается меня куда-то направить, я ему что-то советую… Мы уже не сможем полностью отделить профессиональное отличное, с этим нужно смириться просто”.

При этом артистка признает, что вести бизнес с мужем – непростая задача. Она объясняет: “У нас долго выстраивались роли, кому за что отвечать, кто главный, кто нет. Но сейчас все утряслось, Андрей мне много помогает, я с ним во всем советуюсь. У него очень много работы – он делает музыку к телешоу разным, к кино, загруженность огромная.

Мы заранее договорились, как что делить, ведь в бизнесе это очень важно. Я верю, что мы не придем к этой необходимости, но оговорить все “на берегу” необходимо. Тогда не будет недопониманий, проблем лишних. И сейчас мы отпустили эти все вопросы денежные и просто наслаждаемся жизнью вместе. Я совмещаю сцену, телевидение, материнство, роль жены и вижу в этом свое счастье. Это здорово”.