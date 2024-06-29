 

Эти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни

29.06.2024, 16:00, Новости дня
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Джаред Лето – музыкант, актер и вегетарианец. Он уже 20 лет не ест мясо и не пьет алкоголь. Кроме того, Лето отказался от соли и сахара, занимается медитацией и уделяет больше времени сну. Он признаётся, что любит попкорн и горячий шоколад на миндальном молоке.

Джессика Альба – киноактриса и автор книги по здоровому питанию. После рождения первой дочери Джессика разработала для себя рацион, который способствовал похудению. В книге “Честная жизнь” актриса пишет о фитнесе, здоровой пище и уходе за собой. Сейчас звезда питается исключительно натуральными продуктами. А в качестве бонуса мебель в ее доме изготовлена из экологичных материалов.

Гвинет Пэлтроу – актриса, которая почти полностью посвятила себя труду в собственной лайфстайл-компании. Пэлтроу стала активно заниматься йогой и соблюдать режим сна. Она вот уже долгие годы является вегетарианкой и не употребляет кофеин.

Натали Портман – успешная актриса и психолог по образованию. Натали ест только растительную пищу, которая содержит необходимые витамины и минералы. Она ест четыре или пять раз в день небольшими порциями. Кроме того, она практически не пьет кофе и алкоголь.

Джейк Джилленхол – актер, который любит готовить сам для себя и отдает предпочтение блюдам из свежих продуктов, которые он покупает на фермерских рынках. Дома у актера красуется собственный вегетарианский сад. А среди спортивных активностей мужчине больше всего импонирует бег.

Кристина Риччи – актриса, которая известна своим стройным телом. Риччи придерживается вегетарианского рациона и занимается йогой. Она также избегает продукты, содержащие глютен.

Майкл Фассбендер – актер, который заботится о своем здоровье и фигуре. Фассбендер придерживается диеты без углеводов и занимается боксом. Он также избегает алкоголь и курение.


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